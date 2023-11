Vesna Radusinović prisjetila se davnih uspomena i perioda kada su ona i Žarko Laušević živjeli u istom dvorištu.

Brojne slavne ličnosti iz cijelog regiona opraštaju se od Žarka Lauševića koji nas je napustio nakon kratke i teške bolesti, a među njima je i književnica Vesna Radusinović koja je kao dijete provela nekoliko godina u komšiluku s pokojnim glumcem na Cetinju. Kao i sva djeca, bili su maštoviti i nestašni i puni života koji ih je kasnije odveo na različite strane.

Vesna se među prvima javno oprostila od Lauša. Objavila je njegovu fotografiju na Instagramu i napisala četiri tužne rečenice - "Kad god se pojaviš u kadru svi nestanu! Ne vide se, ne čuju se. Oduvaš ih. Smrt ne postoji i ništa sem vječnosti ne broji", napisala je književnica.

Drhtavim glasom i vidno potrešena Vesna se oglasila za "Kurir" i ispričala kako je izgledalo odrastanje sa Lauševićem na Cetinju gde su bili prve komšije.

"To je bio jako davno. Žarko je bio moj prvi komšija na Cetinju. Odrasli smo u jednom dvorištu. On i njegov brat su uvijek bili zaštitinički raspoloženi prema nama koji smo bili nekoliko godina mlađi. Ja sam nekoliko godina mlađa od Žarka. Uvijek sam bila inicijatorka vješte i lake zarade, pa onda je on u neko doba pristao da bude Oliver Mlakar, a da ja budem Helga Vlahović, a baba je pristala da njen kišobran bude bubanj za pitanja. I mi smo radili jelte kviz", sjeća se Vesna i nastavlja:

"Sve se to odigravalo kod babe u dvorištu dok je jednom prilikom nismo pobrali cvijeće i breskve jer nam je dosadilo da se igramo kviza. I onda smo prodali to sve na pijaci i breskve i cvijeće, i za novac kupili loptu. Inače, ulazak na kviz je bio dozvoljen cijelom komšiluku u Ivan Begovoj ulici na Cetinju u kojoj smo odrastali Žarko i ja. Žarko je znao da uzme bakinu varjaču i najavljivao bi Sofiju Loren. Nije to trajalo dugo, samo nekoliko razreda osnovne škole. To su bile ujedno i prve pare koje smo zaradili. Ulaz na taj kviz Olivera i Helge bio je 20 i 50 para. Klinci u ulici su zdušno to plaćali, ali mi smo bili velikodušni pa smo svima kupovali loptu ili Mikijev zabavnik, šta je tada bilo u modi. Znate, to su bile sedamdesete. U godinama koje su slijedile bili smo jako ponosni na njega. Zdravo i lijepo detinjstvo smo imali. On je fantastično slikao, savršeno kuvao, razvio je sve svoje talente", ispričala je Vesna.