Povodom svečanosti koja će se održati radi obilježavanja Dana nezavisnosti i inauguracije novoizabranog predsjednika Jakova Milatovića, Uprava policije će sprovoditi dodatne mjere u pojedinim djelovima Glavnog grada, kao i u opštinama Tuzi i Zeta, saopštili su iz UP.

Izvor: MONDO

Kako su naveli, dolaziće do potpune ili djelimične obustave saobraćaja, kao i ograničenog pristupa određenim saobraćajnicama, ulicama, prostoru ili objektima, prevenstveno onih koji gravitiraju ka užem gradskom jezgru, u Podgorici.

"U odnosu na svečanost koja će se održati u petak, 19. maja sa početkom u 19.00 časova na Trgu nezavisnosti u Podgorici, povodom obilježavanja Dana nezavisnosti, obavještavamo javnost da će saobraćaj biti zatvoren u ulici Slobode, ulici Vučedolskoj i ulici Novaka Miloševa u vremenskom periodu od 15.30 do 22.00 časova, odnosno do završetka aktivnosti. Bulevar Stanka Dragojevića i ulica Marka Miljanova će biti zatvorene za saobraćaj u vremenskom periodu od 17.00 do 22.00 časa, odnosno do završetka aktivnosti", navodi se u saopštenju Uprave policije.

Kako ističu, u odnosu na svečanost povodom inauguracije Predsjednika Crne Gore, koja će se održati u subotu, 20. maja obavještavaju javnost da će saobraćaj biti zatvoren u Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog – od raskrsnice sa ulicom Jovana Tomaševića do raskrsnice sa ulicom Marka Miljanova, Bulevar Stanka Dragojevića do Bulevara Ivana Crnojevića, Ulica slobode, Karađorđeva ulica, Vučedolska, ulica Kralja Nikole - od Tržnog centra „Nikić“ do raskrsnice sa Bulevarom Svetog Petra Cetinjskog i ulica Marka Miljanova, u vremenskom periodu od 09.00 do 13.30 časova.

"Takođe, u vremenskom periodu od 17 časova do 21 čas, odnosno završetka aktivnosti, biće saobraćaj zatvoren u Bulevaru Ivana Crnojevića – od rasrsnice sa Ulicom slobode do ulice Goce Delčeva, Ulica beogradska – od skretanja za Stadion malih sportova do Ulcinjske ulice, ulica Rista Stijovića – od raskrsnice sa Bulevarom Ivana Crnojevića do Vile Gorica", saopštili su iz UP.

Ujedno obavještavamo i apelujemo na građane, navode iz Uprave policije, da u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja blagovremno uklone svoja parkirana vozila posebno u dijelu ulica Karađorđeva, Njegoševa kod Višeg suda, Vučedolska, ulice Rista Stijovića i Beogradske ulice.

"Zbog svega navedenog, apelujemo na naše sugrađane da imaju razumijevanja za najavljene aktivnosti, te da svoje obaveze i kretanje prilagode najavljenim dešavanjima i doprinesu da Uprava policije obezbijediti stabilan javni red i mir, bezbjednost saobraćaja, kao i ličnu i imovinsku sigurnost, kako svih građana, tako i učesnika najavljenih svečanosti", zaključuje se u saopštenju.