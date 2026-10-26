Branilac Aca Đukanovića, advokat Slobodan Stašević, podnio je Vrhovnom sudu Crne Gore zahtjev da se za sva ročišta u sudskom procesu koji se vodi protiv njega omogući direktan medijski prenos.

Izvor: Youtube/Pobjeda/Screenshot

Precizirao je da zahtjev predviđa punu zaštitu učesnika postupka i podataka koje zakon štiti.

,,O ovom predmetu se od samog početka govori u političkom i medijskom prostoru. Iznose se ocjene koje stvaraju sliku o krivici prije nego što je sud utvrdio ijednu činjenicu. Ako se u ovom slučaju već sudi u javnosti, građani imaju pravo da vide i čuju šta se zaista dešava u sudnici", rekao je on, piše Pobjeda.

Pojasnio je da je cilj ovog zahtjeva da javnost neposredno prati suđenje i čuje argumente obje strane i odgovore optuženog na pitanja postavljena pred sudom.

Smatra da su na medijskoj sceni „razni pozvani i nepozvani javni djelatnici neograničeno i frapantno neistinito tumače opseg ove optužnice i 'krivnje' gospodina Đukanovića“.

,,Moj branjenik nema šta da krije. Želi mogućnost da se u postupku koji odlučuje o njegovoj odgovornosti čuje i njegova odbrana, neposredno i u cjelosti, a ne samo glas aktera koji instruišu medije i manipulišu informacijama i javnim prostorom", kazao je Stašević.

Za njega je nedopustivo da optužbe imaju neograničen javni prostor, dok su „odgovori odbrane svedeni na kratke i selektivne izvještaje“.

,,Zahtjev se zasniva na pravu na javno suđenje iz člana 32 Ustava Crne Gore i člana 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima. To pravo ne podrazumijeva samo prisustvo javnosti u sudnici, već i mogućnost da se kroz medijsko izvještavanje obijezbedi puna transparentnost. U zahtjevu je naglašeno i da direktan prenos državu ne bi koštao ništa", naveo je on, javlja Pobjeda.

Uvjeren je da bi direktan prenos omogućio građanima da suđenje prate bez posrednika i tumačenja i da sami procijene da li se postupak vodi zakonito i uz poštovanje pretpostavke nevinosti.

,,Takva transparentnost, osim što štiti prava mog branjenika, može doprinijeti i većem povjerenju javnosti u rad pravosuđa, a to je interes koji je iznad svakog pojedinačnog slučaja", zaključio je Stašević.