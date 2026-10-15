Muriću se na teret stavlja krivično djelo teško ubistvo, saopšteno je iz tužilaštva.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Više državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu protiv Vehida Murića, kojeg terete za ubistvo Denisa Hota, Nezrina Hota i Kenana Miraljemovića, počinjeno 20. aprila ove godine u Podgorici, prenosi CdM.

Muriću se na teret stavlja krivično djelo teško ubistvo, saopšteno je iz tužilaštva.

Prema navodima optužnice, osumnjičeni je 20. aprila 2026. godine, oko 20 časova, u kući u Ulici Z. J. u Podgorici, sa umišljajem i na svirep način lišio života tri osobe.

Kako se navodi u saopštenju, Murić je došao u kuću u kojoj je ranije povremeno boravio sa oštećenima, nakon čega im je kuhinjskim nožem nanio više ubodnih i ubodno-reznih rana po različitim djelovima tijela. Od zadobijenih povreda sve tri osobe su preminule.

Tužilaštvo navodi da je djelo izvršeno na svirep način, uz nanošenje fizičkih bolova jakog intenziteta i duševnih patnji žrtvama, koje su trajale do trenutka smrti.

Optužnica je proslijeđena Višem sudu u Podgorici na potvrđivanje.