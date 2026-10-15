Policija Srbije uhapsila je M. T. (51), državljanina Crne Gore i Srbije, za kojim je NCB Interpol Podgorica raspisao crvenu međunarodnu potjernicu zbog sumnje da je učestvovao u stvaranju kriminalne organizacije i krijumčarenju droge.

Izvor: Profimedia

Kako je saopšteno, M. T. se potražuje radi obezbjeđivanja prisustva u krivičnom postupku pred Višim sudom u Podgorici.

Prema sumnjama istražitelja, on je tokom 2020. godine postao pripadnik kriminalne organizacije koju je formirao pokojni Goran Vlaović. Cilj te grupe, kako se sumnja, bio je krijumčarenje 1,89 tona kokaina iz Kolumbije i Ekvadora u Australiju i Belgiju.

Pored M. T., članovi organizacije navodno su bili i R. B. iz Nikšića i I. Đ. iz Bara, za kojima su takođe raspisane međunarodne potjernice.

Do lociranja i hapšenja osumnjičenog došlo je zahvaljujući razmjeni operativnih informacija i saradnji nacionalnih biroa Interpola u Podgorici i Beogradu.

Nakon postupka pred Višim sudom u Beogradu, odnosno Posebnim odjeljenjem za organizovani kriminal, M. T. je pušten na slobodu uz mjeru zabrane napuštanja teritorije Srbije. Privremeno su mu oduzete putne isprave Crne Gore i Srbije.

Postupak pred crnogorskim pravosudnim organima odnosi se na sumnje u organizovanje kriminalne grupe i neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.