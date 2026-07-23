Damir Mandić, pravosnažno osuđen za saizvršilaštvo u ubistvu urednika "Dana" Duška Jovanovića, trenutno se nalazi u pritvoru i u drugom predmetu, gdje se tereti za pripadnost kriminalnoj grupi povezanoj sa švercom kokaina

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) donijelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv Janka, Predraga i Almire Vukadinović, Zorana Perovića, Igora Krstovića, Saše Borete, Miloša Božovića, Bojana Matanovića, Ljubiše Đurišića, Marka Radovića i Damira Mandića zbog sumnje na stvaranje kriminalne organizacije i povezanost sa ubistvom Saše Klikovca, prenosi Dan.

"Postupajući po krivičnoj prijavi Specijalnog policijskog odjeljenja, Specijalno državno tužilaštvo je donijelo naredbu o sprovođenju istrage i pokrenulo krivični postupak protiv okrivljenih J. V., Z. P., S. B., A. V., M. B., Lj. Đ., M. R. i D. M. za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, protiv P. V. i J. V. za teško ubistvo, protiv I. K. za teško ubistvo putem podstrekavanja i protiv B. M. za produženo krivično djelo pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela", saopšteno je iz SDT-a.

Prema navodima tužilaštva, predmet istrage je djelovanje kriminalne organizacije koju je 2020. godine organizovao pokojni Alan Kožar, a čiji su pripadnici, kako se sumnja, planirali više teških krivičnih djela, uključujući ubistvo Saše Klikovca, piše Dan.

Tužilaštvo navodi da je Klikovac ubijen 18. jula 2020. godine u Zeti, a da je motiv, prema sumnjama istražitelja, bila osveta i koristoljublje, zbog uvjerenja da je ranije učestvovao u pokušaju ubistva Igora Krstovića. Krstović je, prema navodima SDT-a, obezbijedio najmanje 50.000 eura za pripremu i izvršenje ubistva.

"Oštećeni je lišen života 18. jula 2020. godine, u Zeti, nakon čega je okrivljeni B. M. pomagao neposrednom izvršiocu ubistva, optuženom M. M., da ne bude otkriven. Specijalno državno tužilaštvo je, povodom istog događaja, već podiglo optužnicu protiv optuženih M. M. i M. Š. i okrivljenog P. V.", navodi se u saopštenju.

Damir Mandić, pravosnažno osuđen za saizvršilaštvo u ubistvu urednika "Dana" Duška Jovanovića, trenutno se nalazi u pritvoru i u drugom predmetu, gdje se tereti za pripadnost kriminalnoj grupi povezanoj sa švercom kokaina. U predmetu ubistva Klikovca tereti se za stvaranje kriminalne organizacije.

" Okrivljeni Damir Mandić je prihvatio zadatak da obezbjeđuje kriptovane telefone za potrebe pripadnika kriminalne organizacije, da daje savjete i uputstva drugim članovima u cilju uništenja tragova izvršenih krivičnih djela i da prenosi informacije o službenim radnjama policije", navodi se u naredbi o sprovođenju istrage.

Saša Boreta, koji služi kaznu od 30 godina zatvora zbog ubistva policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića, takođe je obuhvaćen istragom, piše Dan.

"Okrivljeni Saša Boreta prihvatio je zadatak da vrbuje druge pripadnike kriminalne organizacije, prenosi naredbe i uputstva organizatora, obezbjeđuje novac i daje savjete u cilju uništenja tragova krivičnih djela", piše u naredbi.

Janko Vukadinović, koji se odranije nalazi u zatvoru zbog drugih krivičnih djela, prema navodima SDT-a, tereti se za pružanje logističke podrške članovima kriminalne organizacije, skrivanje odbjeglih članova i organizovanje isplate novca.

Zbog ubistva Klikovca SDT je ranije podiglo optužnicu protiv Marka Markovića, Marka Šukovića i Predraga Vukadinovića. Marković i Šuković su 2025. godine prvostepeno osuđeni — Marković na 15 godina, a Šuković na 12 godina zatvora. Predrag Vukadinović je tada oslobođen optužbe, ali je Apelacioni sud kasnije ukinuo.