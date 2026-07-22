Višemjesečna operacija Specijalnog policijskog odjeljenja rezultirala hapšenjem četiri osobe, dok se dio osumnjičenih već nalazi u pritvoru zbog drugih postupaka

Izvor: Uprava Policije CG

Višemjesečna operacija Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) Uprave policije, sprovedena u koordinaciji sa Specijalnim državnim tužilaštvom (SDT), rezultirala je procesuiranjem 11 osoba za koje se sumnja da su pripadnici visokorizične organizovane kriminalne grupe povezane sa najtežim krivičnim djelima protiv života i tijela.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, Specijalnom državnom tužilaštvu podnijete su krivične prijave protiv 11 osoba zbog sumnje da su počinile krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, teško ubistvo, teško ubistvo putem podstrekavanja i pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela.

U okviru realizovane akcije, službenici SPO-a lišili su slobode četiri osobe – P.V, M.B, A.V. i Z.P.

Među procesuiranim licima nalaze se i osobe za koje se sumnja da su organizatori i izvršioci krivičnih djela – J.V, S.B, D.M. i I.K, koji se već nalaze u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija zbog drugih krivičnih postupaka.

Prema navodima policije, predmet istrage odnosi se na kriminalnu organizaciju koja je djelovala duži vremenski period, sa unaprijed podijeljenim ulogama i zadacima, a čiji je cilj bio sticanje nezakonite moći, jačanje kriminalnog uticaja i obračun sa pripadnicima suprotstavljenih kriminalnih struktura.

Iz Uprave policije navode da ova operacija predstavlja nastavak aktivnosti na rasvjetljavanju najtežih krivičnih djela iz prethodnog perioda i razotkrivanju djelovanja organizovanih kriminalnih grupa.

Specijalno državno tužilaštvo je ranije podiglo optužnicu protiv dijela pripadnika ove kriminalne organizacije, dok bi novi rezultati istrage trebalo dodatno da ojačaju dokazni materijal i doprinesu potpunijem utvrđivanju uloge svih osumnjičenih.

U odnosu na još tri osobe – M.R, Lj.Đ. i B.M. – službenici Specijalnog policijskog odjeljenja nastavljaju sprovođenje mjera i radnji u skladu sa zakonom.

Iz Uprave policije poručuju da će nastaviti odlučnu i neselektivnu borbu protiv organizovanog kriminala, posebno visokorizičnih kriminalnih grupa i izvršilaca najtežih krivičnih djela, sa ciljem jačanja bezbjednosti i vladavine prava u Crnoj Gori.