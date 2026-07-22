Osnovno državno tužilaštvo u Bijelom Polju tereti 15 pravnih i 25 fizičkih lica za zloupotrebu subvencija za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, falsifikovanje dokumentacije i poreske prevare.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Bijelom Polju podiglo je 15 optužnica protiv 15 pravnih i 25 fizičkih lica zbog sumnje da su višegodišnjim nezakonitim radnjama oštetili Budžet Crne Gore za više od 1,5 miliona eura. Kako prenosi portal CDM, optužnice je potvrdio Osnovni sud u Bijelom Polju.

Prema navodima koje prenosi portal CDM, okrivljenima se na teret stavljaju krivična djela prevare i falsifikovanja isprava, dok se pojedina lica terete i za utaju poreza i doprinosa, kao i za sastavljanje lažnog bilansa.

Iz Tužilaštva navode da su osumnjičeni tokom više godina falsifikovali dokumentaciju na osnovu koje su ostvarivali pravo na subvencije za zarade osoba sa invaliditetom. Na taj način, novac je sa računa Glavnog državnog trezora prebacivan na račune pravnih lica koja, kako se sumnja, nijesu obavljala privrednu djelatnost, dok su osobe bile samo fiktivno prijavljene kao zaposlene.

Kako dalje prenosi portal CDM, u dijelu predmeta odgovorna lica su, koristeći račune koji nijesu izdati u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga, izbjegavala plaćanje poreza na dodatu vrijednost. Takvi računi evidentirani su u poslovnim knjigama, čime je neosnovano ostvarivano pravo na odbitak ulaznog PDV-a, dok poreskim organima nijesu prijavljivane činjenice od značaja za obračun poreskih obaveza.

Istraga je, kako navodi portal CDM, obuhvatila i sumnje da su odgovorna lica zajedno sa knjigovođama sačinjavala lažne godišnje finansijske izvještaje i bilanse uspjeha, prikazujući manje prihode od stvarno ostvarenih kako bi prikrili stvarno finansijsko poslovanje.

Prema podacima Tužilaštva koje prenosi portal CDM, protivpravna imovinska korist ostvarena ovim radnjama premašuje 1,5 miliona eura, a šteta je pričinjena Budžetu Crne Gore.

Iz ODT-a poručuju da podizanje optužnica predstavlja nastavak odlučne borbe protiv privrednog i finansijskog kriminala, uz cilj zaštite javnih finansija i dosljedne primjene zakona.