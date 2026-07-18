Saobraćajna nezgoda dogodila se jutros kod mjesta Đurmani, nakon kontakta putničkog i teretnog vozila. Povrijeđeni vozač prebačen u KCCG

Izvor: Uprava policije

Na magistralnom putu u blizini Čanja, kod mjesta Đurmani u Baru, jutros je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je povrijeđen tridesetšestogodišnji vozač iz Podgorice, prenose „Vijesti“.

Prema nezvaničnim informacijama koje su „Vijestima“ potvrđene iz Uprave policije, do nezgode je došlo nakon kontakta putničkog i teretnog vozila.

Vozač automobila zadobio je teže tjelesne povrede u predjelu ruke, zbog čega je transportovan u Klinički centar Crne Gore (KCCG).

U nezgodi su učestvovali crnogorski državljani, a uviđaj je obavio dežurni tužilac. Tokom trajanja uviđaja saobraćaj na ovoj dionici puta bio je u prekidu.

Kako prenose „Vijesti“, na izlazima iz Bara formirane su velike kolone vozila prema Podgorici, Budvi i Ulcinju, pa se saobraćaj trenutno odvija usporeno i otežano.