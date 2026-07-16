Saobraćaj se na tom dijelu puta trenutno odvija naizmjenično, uz regulaciju policijskih službenika.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U saobraćajnoj nezgodi koja se večeras dogodila u naselju Durmidan u Tivtu lakše je povrijeđen pješak kojeg je oborio motociklista, prenosi Radio Tivat.

Kako piše taj medij, nešto poslije 18 časova došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj je motociklista oborio pješaka. Pješak je zadobio lakše tjelesne povrede i vozilom Hitne medicinske pomoći prevezen je u kotorsku bolnicu.

Saobraćaj se na tom dijelu puta trenutno odvija naizmjenično, uz regulaciju policijskih službenika.

Uviđaj će biti obavljen po dolasku nadležnog tužioca i vještaka, nakon čega će biti poznato više okolnosti pod kojima je došlo do nezgode.