On je hospitalizovan, stabilno je i izvan životne opasnosti, kazali su Novskom portalu u hercegnovskoj policiji.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Iza 14 sati danas u Bijeloj je na magistralnom putu došlo do saobraćajne nezgode, sudara putničkog motornog vozila i motocikla. Teško je povrijeđen motociklista, prenosi Novski portal.

On je hospitalizovan, stabilno je i izvan životne opasnosti, kazali su Novskom portalu u hercegnovskoj policiji.

Oba vozača su crnogorski državljani. Zbog udesa i uviđaja, došlo je i do velikog zastoja u saobraćaju. Skoro dva sata je bio zakrčen gornji i donji put kroz Bijelu i duž hercegnovske rivijere.

Nešto prije 17 sati saobraćaj je normalizovan.