Saobraćajna nezgoda dogodila se jutros oko pet časova u naselju Haj Nehaj, a povrijeđeni muškarac prevezen je u KCCG.

Izvor: MONDO/Kristina Raičević

Podgoričanin V.K. (36) povrijeđen je u saobraćajnoj nezgodi koja se jutros dogodila u naselju Haj Nehaj u Sutomoru, saopšteno je CdM-u iz policije.

U udesu su učestvovali putnički automobil i kamion, a povrijeđeni muškarac transportovan je u Klinički centar Crne Gore (KCCG) radi dalje medicinske obrade.

Uviđaj je u toku, a nadležni utvrđuju okolnosti pod kojima je došlo do nezgode.