Prema prepiskama iz Skaj aplikacije, Igor Vukotić koordinirao je izvlačenje osumnjičenih morskim putem nakon likvidacije u Herceg Novom, dok tužilaštvo tvrdi da je riječ o djelovanju organizovane kriminalne grupe.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vođa škaljarske ćelije Balkanskog narko-kartela Igor Vukotić, prema prepiskama sa nekada zaštićene Skaj aplikacije, koordinirao je akciju izvlačenja osumnjičenih za ubistvo Šćepana Roganovića nakon likvidacije u Herceg Novom, prenosi portal Vijesti.

Kako prenosi portal Vijesti, komunikacija pokazuje da je Vukotić još 13. februara 2020. godine, na dan ubistva, od Ilije Milanovića tražio da hitno obezbijedi barku sa običnim vanbrodskim motorom kako bi, pod izgovorom odlaska u ribolov, morskim putem prebacili izvršioce na sigurnu lokaciju.

U prepiskama Vukotić daje detaljna uputstva o tome šta je potrebno kupiti za plovilo – od cerade, goriva i rezervoara do ribolovačke opreme i ronilačkog odijela. Istovremeno naglašava da novac nije problem i poručuje da je riječ o „prioritetu svih prioriteta“, prenosi portal Vijesti.

Iz poruka proizlazi da je plan izvlačenja dodatno ubrzan nakon što je policija počela pretrese stanova pripadnika kriminalne grupe, zbog čega se odustalo od kopnenog transporta i odlučilo za bjekstvo morskim putem.

Kako prenosi portal Vijesti, Vukotić je tokom cijele noći navodio Milanovića do mjesta u Morinju gdje su čekali, kako ih u prepiskama nazivaju, „putnici“. Slao mu je lokacije, fotografije sa mapa i detaljna uputstva kako da pronađe pontu na kojoj su se nalazili članovi kriminalne grupe, dok su oni signalizirali svjetlima mobilnih telefona i automobilom.

Prepiske pokazuju da je Vukotić gotovo do svitanja koordinirao cijelu akciju, raspitujući se da li su osumnjičeni preuzeti i kada će biti iskrcani na bezbjednu lokaciju. Nekoliko dana kasnije davao je instrukcije kako da se očiste tragovi na plovilu i unište Skaj telefoni, prenosi portal Vijesti.

Kako prenosi portal Vijesti, Šćepan Roganović ubijen je 13. februara 2020. godine u Herceg Novom, a kasnije poruke ukazuju da su pojedini pripadnici iste kriminalne grupe planirali i napad na njegovog brata Duška Roganovića.

U tekstu se navodi i da je Specijalno državno tužilaštvo spojilo dva krivična postupka u ovom predmetu. Prva optužnica podignuta je 2020. godine protiv više osoba, dok je drugom optužnicom iz 2023. godine obuhvaćen i Igor Vukotić, zajedno sa još nekoliko optuženih za učešće u kriminalnoj organizaciji.

Tužilaštvo tvrdi da su pripadnici te kriminalne organizacije, prema prethodno utvrđenom planu, organizovali i izvršili ubistvo Šćepana Roganovića, nakon čega su preduzete aktivnosti na prikrivanju tragova i organizovanju bjekstva izvršilaca, prenosi portal Vijesti.