Tvrdi da su o njoj iznesene neistinite optužbe i da strahuje za svoju i bezbjednost svoje porodice

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Podgoričanka, čiji je identitet poznat policiji i redakciji, prijavila je da je na društvenoj mreži Instagram objavljen video-snimak sa njenom fotografijom, uz niz, kako tvrdi, uvredljivih i neistinitih navoda na njen račun, prenose Vijesti.

Kako prenose Vijesti, u prijavi je navela da se u spornom snimku tvrdi da se navodno iživljavala nad maloljetnicom koja je bila žrtva silovanja, te da će zbog toga završiti u zatvoru prije svog brata. Istakla je da su sve iznesene tvrdnje potpuno neistinite i da nema nikakve veze sa događajem koji joj se pripisuje.

Prema njenim navodima, zbog javno objavljenog snimka strahuje za svoju bezbjednost, ali i za bezbjednost svoje imovine.

Kako prenose Vijesti, žena je policiji prijavila i da je nekoliko dana ranije muškarac koji joj je, kako tvrdi, prijetio u video-snimku dolazio na vrata njenog stana, kada su se u njemu nalazila dvoje maloljetne djece. Navodno je tom prilikom jednom od članova porodice poručeno da joj prenese prijetnju da će „završiti kao brat – u rupi“.

Uz prijavu je policiji dostavila sporni video-snimak, kao i sadržaj poruke sa prijetnjom, a slučaj je predmet daljih provjera nadležnih organa, prenose Vijesti.