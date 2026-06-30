Poručili su i da njihovi službenici preduzimaju intenzivne operativno - taktičke mjere i radnje u cilju lociranja te dvojice osumnjičenih.

Izvor: Uprava policije

Crnogorska policija traga za Nikolasom Kovačem iz Kule i njegovim sunarodnikom Danilom Džekulićem, osumnjičenima za ubistvo Darka Veskovića zvanog Prika, u Beogradu 22. juna, koji su, kako se sumnja, na teritoriji Crne Gore.

To su saopštili iz Uprave policije, odakle su medijma dostavili fotografiju Džekulića uz apel građanima da pruže sve informacije i saznanja koja mogu biti od značaja za njihovo pronalaženje.

Poručili su i da njihovi službenici preduzimaju intenzivne operativno - taktičke mjere i radnje u cilju lociranja te dvojice osumnjičenih.

"Radi se o dva lica, državljanina Republike Srbije, koji su, kako se sumnja, ilegalnim putem prebačeni u Crnu Goru, a uz pomoć tri lica iz Rožaja koja su juče uhapšena na području Rožaja. Uprava policije apeluje na građane da, u cilju uspješnog lociranja osumnjičenih lica, pruže sve informacije i saznanja koja mogu biti od značaja za njihovo pronalaženje. Ukoliko posjeduju bilo kakva saznanja o njihovom kretanju ili mjestu boravka, policija usmjerava građane da prijave najbližoj policijskoj stanici ili pozivom na broj 122, te da ukoliko se nađu u neposrednoj blizini ovih lica ili na istoj lokaciji sa njima, budu oprezni i da odmah obavijeste policiju", kazali su iz UP.

Objašnjavajući da su fotografiju Džekulića preuzeli iz javno dostupnih otvorenih izvora, istakli su da je dostavljaju javnosti u cilju lakšeg prepoznavanja i prijavljivanja njegovog kretanja ili boravka.

"Istovremeno, podsjećamo da se radi o izvršiocima teških krivičnih djela i da svako svjesno prikrivanje informacija o kretanju ili boravku osumnjičenog lica, kao i pružanje pomoći u vidu smještaja, skrivanja ili omogućavanja izbjegavanja organa gonjenja, može predstavljati krivično djelo pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela i povlači zakonsku odgovornost", kazali su iz UP.

Ranije danas policija je saopštila da su Rožajci Enes Nokić (45), Haris Mujević (26) i Aldin Mujević (34) uhapšeni zbog sumnje da su nakon ubistva Veskovića u Beogradu, omogućili osumnjičenima za tu likvidaciju ilegalan ulazak u Crnu Goru i obezbijedili logističku podršku za njihovo bjekstvo i skrivanje.

Istakli su da su identifikovali i razotkrili članove te kriminalne grupe, odnosno trojicu Rožajaca i osumnjičili ih za organizovanje ilegalnog prelaska državne granice, bjekstva i skrivanja izvršilaca teškog ubistva.

Objasnili su da su, preduzimajući koordinisane aktivnosti usmjerene na suzbijanje organizovanog kriminala, identifikovali trojicu Rožajaca koje sumnjiče da su pružili logističku podršku Veskovićevim ubicama: “U cilju njihovog izvlačenja sa teritorije Srbije i skrivanja”.

Iz UP su istakli da da sumnjiče Nokića i dvojicu Mujevića da su “organizovali aktivnosti usmjerene na pružanje pomoći izvršiocima nakon izvršenog krivičnog djela, obezbjeđujući im logističku podršku i stvarajući uslove za njihovo skrivanje i izbjegavanje krivičnog gonjenja”.

Vesković je ubijen 22. juna u kafiću u beogradskom naselju Kumodraž.

Trojica Rožajaca su, kako se sumnja, istog dana svojim vozilima omogućili ilegalan prelazak državne granice iz Srbije u Crnu Goru dvojici osumnjičenih za izvršenje krivičnog djela teško ubistvo, van zvaničnog graničnog prelaza, na teritoriji opštine Rožaje.

Dan kasnije su, kako se sumnja, organizovali njihov prevoz iz Rožaja do Podgorice:

“Sa ciljem njihovog skrivanja i onemogućavanja njihovog otkrivanja i krivičnog gonjenja od strane nadležnih organa, čime su za sebe i druge članove grupe pribavili protivpravnu imovinsku korist”.

“U nastavku aktivnosti policijski službenici regionalnih centara bezbjednosti ‘Sjever’ i ‘Centar’, identifikovali su više lokacija na kojima su boravila osumnjičena lica, te izvršili preglede i pretrese više objekata i vozila. Tom prilikom su od ovih lica oduzete putne isprave izdate od strane Republike Hrvatske, 50 komada puščane municije i tri putnička motorna vozila koji će biti predmet daljih forenzičkih vještačenja. Nakon saslušanja u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, osumnjičenima je, od strane tužioca određeno zadržavanje do 48 časova”.

Vesković je ubijen u kafiću u Kumodražu kada je nepoznati muškarac ušao u lokal, prišao mu i pucao iz neposredne blizine. Napadač je nakon toga pobjegao.

Bio je jedan od dvojice okrivljenih za ubistvo Blaža Đurovića, pripadnika kavačke ćelije Balkanskog narko-kartela, u Beogradu, marta 2018. Osuđen je na 15 godina zatvora, ali je tu presudu ukinuo Apelacioni sud i naložio novo suđenje.