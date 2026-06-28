Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Specijalnog državnog tužilaštva za ubistvo D.Đ. u tadašnjem Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako prenosi CDM, Vijeće Višeg suda u Podgorici potvrdilo je optužnicu koju je Specijalno državno tužilaštvo podiglo protiv S.P., B.M. i N.K. zbog sumnje da su počinili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo.

Prema navodima optužnice, na teret im se stavlja ubistvo D.Đ., pripadnika suprotstavljene kriminalne grupe, koje je izvršeno 22. septembra 2016. godine u tadašnjem Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija.

Kako prenosi CDM, S.P. i B.M. optuženi su da su, kao saizvršioci, počinili teško ubistvo, dok se N.K. tereti za pomaganje u izvršenju tog krivičnog djela.

Optužnica, kako navode iz Tužilaštva, obuhvata djelovanje kriminalne organizacije čiji su pripadnici optuženi, zajedno sa drugim za sada nepoznatim osobama, sa unaprijed podijeljenim ulogama i zadacima, radi izvršenja krivičnih djela ubistva i teškog ubistva.