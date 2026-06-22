Predsjednik vijeća Višeg suda u Podgorici Simo Rašović danas je objavio presudu, kojom je optuženi albanski državljanin Marenglen Tozaj, osuđen na tri godine zatvora zbog pranja novca, a u kaznu mu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru.

Izvor: MONDO/Mario Milojević

Viši sud u Podgorici je saopštio, da se na osnovu člana 75 stav 1 i 2 Krivičnog zakonika Crne Gore i člana 268 stav 7 Krivičnog zakonika Crne Gore, od okrivljenog trajno oduzima 940.000 eura, prenose Vijesti.



"Okrivljenom je na osnovu člana 76 Krivičnog zakonika Crne Gore izrečena mjera bezbjednosti – protjerivanje stranca iz zemlje, i to protjerivanje sa teritorije Crne Gore u trajanju od 5 (pet) godina, koje vrijeme se ima računati od dana pravosnažnosti odluke, s tim da se vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava u vrijeme trajanja mjere", stoji u saopštenju Višeg suda.

Presuda je donijeta na osnovu optužnice Specijalnog državnog tužilaštva koje je, krajem novembra 2024. godine, pokrenulo istragu nakon što je na graničnom prelazu Božaj, pronađen neprijavljen novac od skoro 950.000 eura.

Slučaj je pokrenut nakon što je pronađena najlonska kesa sa oko 135.000 eura pronađena u kabini vozača šlepera, ispod kreveta u jednoj od pregrada, koju Tozaj nije prijavio prilikom carinske kontrole na Božaju, pišu Vijesti.

Nakon pronalaska novca, uključili su se i službenici Specijalnog policijskog odjeljenja, koji su nakon detaljne kontrole i skeniranja auto-šlepe, pronašli u rezervoaru jednog od natovarenih polovnih automobila, još 815 hiljada neprijavljenih eura.

Na kamionu, albanskih ragistarskih oznaka, tada je bilo natovareno devet polovnih automobila, koja su kupljena u Njemačkoj i trebalo je da stignu na albansko tržište.