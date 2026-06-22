Nakon hapšenja, M.K. je sprovedena i predata nadležnom sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici radi određivanja ekstradicionog pritvora.

Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

Službenici Sektora granične policije su juče, na graničnom prelazu Luka Kotor, prilikom pokušaja ulaska u Crnu Goru, uhapsili državljanku Ukrajine M.K. (43) iz Kijeva, za kojom je bila raspisana međunarodna potjernica od strane NCB Interpola Kijev.

“Međunarodna potjernica za M.K. raspisana je radi vođenja krivičnog postupka zbog sumnje da je počinila krivično djelo kršenje odredaba zaštite na radu propisanih zakonima i drugim propisima o zaštiti na radu koje je počinilo službeno lice preduzeća, ustanove ili organizacije ili preduzetnik, gdje je to prouzrokovalo štetu po zdravlje lica ili smrt”, navodi policija.

Nakon hapšenja, M.K. je sprovedena i predata nadležnom sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici radi određivanja ekstradicionog pritvora.