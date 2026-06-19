Operativci FAST tima su sinoć, oko ponoći, uspješno realizovali ekstradiciju crnogorskog državljanina D.F. (43), člana jedne organizovane kriminalne grupe iz Crne Gore.

Izvor: Uprava policije

Uprava policije saopštila je da je Crnoj Gori iz Španije sinoć izručen Damir Frljučkić (43), za kojim je NCB Interpol Podgorica raspisao crvenu međunarodnu potjernicu.

Pogledajte 00:09 Damir Frljukčić izručen iz Španije u Crnu Goru Izvor: Uprava Policije Crne Gore Izvor: Uprava Policije Crne Gore

“Policijski službenici NCB Interpola Podgorica – FAST tima za ciljano traganje, uz asistenciju pripadnika Posebne jedinice policije, su sinoć uspješno realizovali ekstradiciju člana jedne organizovane kriminalne grupe iz Španije u Crnu Goru”, navodi se u saopštenju.

Operativci FAST tima su sinoć, oko ponoći, uspješno realizovali ekstradiciju crnogorskog državljanina D.F. (43), člana jedne organizovane kriminalne grupe iz Crne Gore.

“Za ovom osobom je NCB Interpol Podgorica raspisao crvenu međunarodnu potjernicu po naredbi Višeg suda u Podgorici, radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi zbog sumnje da je izvršio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga”, istakli su.

Iz policije podsjećaju da je D.F. u junu 2025. godine lociran i uhapšen u Barseloni, u okviru koordinisane međunarodne operacije realizovane kroz intenzivnu saradnju FAST timova za ciljane potrage i razmjenu operativnih i obavještajnih podataka između nadležnih organa Crne Gore i Španije.

“Zahvaljujući efikasnoj međunarodnoj policijskoj saradnji, on je identifikovan, lociran i uhapšen. NCB Interpola Podgorica kontinuirano ostvaruju zapažene rezultate samostalno i kroz svakodnevnu saradnju sa partnerskim službama i specijalizovanim timovima za ciljane potrage širom Evrope i svijeta, jačajući na taj način svoju ulogu u međunarodnoj borbi protiv organizovanog kriminala”, naglasili su.

Kako su zaključili, imenovani će biti sproveden od strane službenika NCB Interpol-a Podgorica Višem sudu u Podgorici na dalje postupanje.