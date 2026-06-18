Osuđenik Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu pokušao je da pobjegne tokom bolničkog liječenja.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prema nezvaničnim saznanjima „Dana“, osuđenik je u pratnji dvojice službenika spuškog zatvora upućen na liječenje u Infektivnu kliniku u Podgorici, odakle je u večernjim satima pokušao da pobjegne. Ipak, uhvaćen je prije nego što je uspio da napusti zdravstvenu ustanovu.

Kako „Dan“ saznaje, osuđenik je po dolasku na kliniku legao da spava, a zatim je iskoristio trenutak nepažnje službenika koji su ga obezbjeđivali. Navodno je uspio da skine lisice s jedne ruke i neprimjetno izađe iz bolničke sobe. Srećom po zatvorske policajce, krenuo je prema izlaznim vratima Infektivne klinike, koja su bila zaključana. Tada su ga uočili službenici obezbjeđenja, sustigli ga i ponovo mu stavili sredstva za vezivanje.

O događaju je odmah obaviještena uprava zatvora, koja je pokrenula interne procedure radi utvrđivanja svih okolnosti incidenta, dok su prema osuđeniku preduzete dodatne mjere bezbjednosti.

Ovo nije prvi slučaj pokušaja bjekstva osoba koje su iz zatvora upućene na liječenje u Infektivnu kliniku. U septembru prošle godine pritvorenik A.P. uspio je da pobjegne zatvorskim čuvarima i nekoliko sati bude u bjekstvu. On je prethodno bio smješten u istražni zatvor zbog sumnje da je počinio krađu, a potom je zbog zdravstvenih problema prebačen na liječenje u Podgoricu. U ranim jutarnjim satima iskoristio je priliku i udaljio se iz bolnice, ali su ga službenici nakon nekoliko časova pronašli u naselju Zabjelo i vratili u pritvor.

Još jedan nesvakidašnji pokušaj bjekstva iz spuškog zatvora zabilježen je prije tri mjeseca. Osuđenik iz Zatvora za kratke kazne pokušao je da pobjegne samo dan prije isteka kazne i izlaska na slobodu. Riječ je o državljaninu Albanije koji se u jednom trenutku našao u prostoru u kojem mu nije bilo dozvoljeno kretanje. Nakon što su ga službenici upozorili da stane, dao se u bjekstvo, ali je ubrzo sustignut i savladan.