Apelacioni sud potvrdio je presudu Specijalnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici kojom su Radoje Zvicer i još četvorica optuženih osuđeni zbog stvaranja kriminalne organizacije i međunarodnog šverca kokaina.

Izvor: Interpol

Riječ je o prvom pravosnažno okončanom krivičnom postupku protiv kriminalne organizacije koju je, prema presudi, organizovao Zvicer.

Apelacioni sud odbio je kao neosnovane žalbe branilaca optuženih i Specijalnog državnog tužilaštva i potvrdio presudu Specijalnog odjeljenja Višeg suda, kojom su Radoje Zvicer, Milan Vujotić, Dragan Knežević, Slobodan Kašćelan i Igor Božović oglašeni krivim za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Zvicer je, kao organizator kriminalne grupe, osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 16 godina. Milan Vujotić i Dragan Knežević osuđeni su na po 11 godina zatvora, dok su Slobodan Kašćelan i Igor Božović osuđeni na po 13 godina zatvora, prenosi CdM.

Ovo je prvi pravosnažno okončan krivični postupak protiv kriminalne organizacije Radoja Zvicera.

Kako je saopšteno iz Apelacionog suda, prvostepena presuda ne sadrži bitne povrede odredaba krivičnog postupka, a navodi žalbi odbrane kojima se osporava pravilnost i potpunost utvrđenog činjeničnog stanja ocijenjeni su kao neosnovani.

„Prvostepeni sud je na osnovu svestrane ocjene dokaza izvedenih tokom glavnog pretresa, koje je cijenio kako pojedinačno, tako i u međusobnoj vezi, pravilno utvrdio odlučne činjenice na kojima je zasnovao svoje zaključke o postojanju krivičnih djela i krivice optuženih, o čemu je dao jasne, potpune, logične i u svemu za ovaj sud prihvatljive razloge“, navodi se u odluci Apelacionog suda.

Prema ocjeni tog suda, pravilno je utvrđeno da je Radoje Zvicer tokom druge polovine 2020. godine organizovao kriminalnu grupu radi međunarodnog šverca kokaina, piše CdM.

„Djelovanje ove kriminalne organizacije bilo je planirano na neograničeni vremenski period, u međunarodnim razmjerama, uz strogu unutrašnju kontrolu i disciplinu članova“, ističe se u presudi.

Apelacioni sud navodi da je Zvicer određivao konkretne zadatke i uloge svim pripadnicima kriminalne organizacije radi realizacije zajedničkog kriminalnog plana. Njegova uloga bila je da na teritoriji Ekvadora i drugih država Južne Amerike kupuje kokain po cijeni od 5.000 američkih dolara po kilogramu, organizuje njegov neovlašćeni transport pomorskim putem, preko prekookeanskih brodova, ka Kraljevini Holandiji i drugim državama Evrope, kao i da obezbjeđuje novčana sredstva za nabavku droge i pokriće troškova transporta.

Kako se dodaje, Zvicer je određivao pojedinačne finansijske uloge članova, kao i raspodjelu profita, odnosno količinu prokrijumčarenog kokaina koja bi pripala svakom pripadniku organizacije.

„Radnje i zadaci ostalih optuženih, kao pripadnika kriminalne organizacije, bili su da postupaju po naređenjima optuženog Radoja Zvicera, da na teritoriji Podgorice, Kotora i drugih mjesta u Crnoj Gori i u drugim državama Evrope obezbjeđuju novac za kupovinu kokaina koji bi im pojedinačno pripao, da pronalaze prevozna sredstva i lica radi prenošenja novca za kupovinu kokaina radi prodaje, kao i da preduzimaju druge radnje po uputstvima i naredbama optuženog Radoja Zvicera, kao organizatora“, navodi se u obrazloženju, javlja CdM.

Na osnovu svih izvedenih dokaza, Apelacioni sud zaključio je da je kriminalna organizacija formirana sa jasnim ciljem vršenja neodređenog broja krivičnih djela neovlašćene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet opojnih droga, potvrđujući na taj način zaključke prvostepenog suda.