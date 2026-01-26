Suđenje za ubistvo Miodraga Kruščića i ranjavanje novinarke Olivere Lakić odloženo je danas u Višem sudu u Podgorici za 12. februar.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Specijalno vijeće sudije Radovana Vlaovića usvojilo je predlog Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) da se zaštićeni svjedok Bajram Pista sasluša uz posebne mjere zaštite.

Sud je donio rješenje da će biti saslušan uz zaštitni zid, promjenu boje glasa i zaštitu identiteta u posebnoj prostoriji.

Sud je odbio predlog SDT-a da se isključi javnost sa toka glavnog pretresa dok svjedoči Bajram Pista, prenose Vijesti.

Sudija je rekao da na ovu odluku imaju pravo žalbe branioci i okrivljeni koji su negodovali zbog ovakve odluke.

Optuženi Goran Rakočević i Mario Milošević su otkazali punomoćje svojim braniocima.

Istakli su da je poznato da Pista živi u Orahovcu na Kosovu. Kazli su da nema potrebe da ga sud krije, da mu se ništa neće dogoditi, javljaju Vijesti.

Optuženi Goran Rakočević je kazao da to nije pravi identitet Bajrama Piste, već da je on Viktor Kraft.

"Kako može bolestan čovjek da bude svjedok, kojem je nađeno 20 grama heroina", pitao je optuženi Veselin Bubanja.

Optuženi Goran Vukčević je rekao da SDT može, umjesto Bajrama Piste, da dovede drugog svjedoka, jer optuženi nece imati priliku da ga vide u sudnici.

Advokat Marko Radović je predlozio sudu da se od Ministarstva unutrašnjih poslova zatraži podatak da li je Bajramu Pisti zabranjen ulazak u 28 država Šengen zone, i zbog čega, te da se provjeri taj podatak.