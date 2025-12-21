Sindikat podsjeća i na kršenje osnovnih pravnih principa: poštovanje prezumpcije nevinosti, pravo na odbranu, pravično suđenje i pravo na pravni lijek potpuno su ukinuti predloženim izmjenama.

Izvor: Nezavisni sindikat policije Crna Gora

Nezavisni sindikat policije Crne Gore poziva Vladu da iz skupštinske procedure povuče Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima, jer, kako navode, riječ je o izrazito rigidnom zakonu koji krši ljudska prava i nije u skladu sa međunarodnim konvencijama.

Predložene izmjene uvode potpunu neizvjesnost za policijske službenike i stalni strah od gubitka posla, koji, prema predlogu Vlade, može zadesiti svakog dana – navode iz Nezavisnog sindikata.

Oni podsjećaju da bi ovakav zakon vraćao policiju 20–30 godina unazad, u vrijeme kada su ugovori službenicima produžavani na mjesec ili dva. Takva nesigurnost, ističu, čini službenike zavisnima od tuđe volje i podložnima manipulacijama, što direktno utiče na kvalitet njihovog rada.

Sindikat posebno ističe problem predloženog načina utvrđivanja bezbjednosnih smetnji, koji, po njihovom mišljenju, daje ogromnu moć malom broju ljudi i otvara prostor za zloupotrebe.

Pet izabranih ljudi i onaj koji ih postavlja imali bi moć da odlučuju o sudbinama policajaca u svakom trenutku. Svaki pokušaj drugačijeg mišljenja mogao bi dovesti do gubitka posla. Gdje su tu demokratija, sloboda i ljudska prava? – pitaju se u Nezavisnom sindikatu.

Sindikat podsjeća i na kršenje osnovnih pravnih principa: poštovanje prezumpcije nevinosti, pravo na odbranu, pravično suđenje i pravo na pravni lijek potpuno su ukinuti predloženim izmjenama.

Ako policijski službenik nema pravo da zna razloge zbog kojih gubi posao, uskraćeno mu je i pravo na odbranu. Odluke donesene pod velom tajne potpuno ukidaju pravo na pravično suđenje i pravni lijek – upozoravaju iz sindikata.

Zabrinuti su i zbog isključivanja Agencije za nacionalnu bezbjednost iz postupka, čije mišljenje sada više nije obavezno. - Komisija za utvrđivanje bezbjednosnih smetnji može samostalno donijeti odluku, čime se gubi mogućnost dodatne provjere informacija – navode.

Nezavisni sindikat upozorava i na retroaktivnu primjenu propisa, što je zabranjeno Ustavom i zakonima Crne Gore. - Predložene izmjene omogućavaju primjenu nepovoljnijih pravila na već pokrenute disciplinske postupke, što direktno ugrožava službenike – ističu.

Na kraju, sindikat poziva poslanike da se odupru predloženom zakonu kako bi se zaštitila ljudska prava i osigurala pravna sigurnost u sektoru bezbjednosti.

Jedino na taj način Crna Gora može pokazati da poštuje ljudska prava i pruža jednaku zaštitu svima u precizno definisanim postupcima – zaključuje Nezavisni sindikat policije.