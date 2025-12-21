Prema novoj sistematizaciji, uz Glavnog specijalnog tužioca predviđeno je angažovanje 20 specijalnih tužilaca, kao i ukupno 93 državna službenika.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) donijelo je novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, kojim se detaljnije definiše funkcionisanje ove institucije, piše CdM. Dokument obuhvata organizacionu strukturu, nadležnosti pojedinih jedinica, sistematizovana radna mjesta, kao i broj službenika koji će pružati administrativnu i stručnu podršku tužiocima, saopšteno je na sajtu Vlade.

Prema novoj sistematizaciji, uz Glavnog specijalnog tužioca predviđeno je angažovanje 20 specijalnih tužilaca, kao i ukupno 93 državna službenika. U SDT-u ocjenjuju da ovakva organizacija predstavlja važan korak ka efikasnijem i funkcionalnijem radu u procesuiranju najsloženijih krivičnih predmeta.

Kako je navedeno u Pravilniku, SDT će ubuduće djelovati kroz osam unutrašnjih organizacionih cjelina, sa jasno raspoređenim nadležnostima. Ključnu ulogu u svakodnevnom radu ima Odjeljenje za krivično gonjenje, koje učestvuje u sprovođenju izviđaja i istraga, pripremi tužilačkih akata i preduzimanju pojedinih dokaznih radnji.

Poseban akcenat stavljen je na Odjeljenje za finansijske istrage, koje se bavi analizom imovine povezane sa krivičnim djelima, utvrđivanjem porijekla prihoda i procjenom nezakonite imovinske koristi, uz pružanje stručne podrške iz oblasti finansija i poreza.

Analitički segment rada povjeren je Odjeljenju za analitiku i istraživanje, koje obrađuje statističke i digitalne podatke, uključujući sadržaje sa elektronskih uređaja, te priprema analize koje služe kao osnova za dalji tok postupaka.

Segment međunarodne saradnje realizuje Odjeljenje za međunarodnu saradnju, koje održava kontakte sa stranim pravosudnim institucijama i učestvuje u predmetima sa međunarodnim elementom, prenosi CdM.

Savremene istrage dodatno podržava Stručna služba za informacione tehnologije i digitalne dokaze, zadužena za digitalnu forenziku, bezbjednost podataka i održavanje informacionih sistema Tužilaštva.

Administrativni i organizacioni poslovi koordiniraju se kroz Kabinet glavnog specijalnog tužioca, dok komunikaciju sa javnošću i medijima vodi Služba za odnose s javnošću. Tehničku i finansijsku podršku obezbjeđuje Služba za administrativno-tehničke i računovodstvene poslove, u čijem sastavu djeluje i Pisarnica.

Pravilnik predviđa i obavljanje poslova sekretara Specijalnog državnog tužilaštva van navedenih organizacionih jedinica.