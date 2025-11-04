Vijeće Višeg suda u Podgorici potvrdilo je optužnicu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) protiv bivšeg ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja Petra Ivanovića...

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević i Teodora Orlandić

Vijeće Višeg suda u Podgorici potvrdilo je optužnicu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) protiv bivšeg ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja Petra Ivanovića, bivšeg sekretara tog ministarstva Nemanje Katnića i tadašnje načelnice Službe za finansije, računovodstvo i javne nabavke Vukice Perović, prenosi CdM.

“Rješenjem Kvso br. 25/25, donijetim 31. oktobra ove godine, sud je potvrdio optužnicu Kt-S br. 436/24 od 5. avgusta, kojom se troje optuženih tereti za produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja, za koje je zakonom propisana kazna zatvora do 12 godina”, saopštili su iz SDT-a.

Prema navodima optužnice, postoji osnovana sumnja da su optuženi tokom 2014, 2015. i 2016. godine, protivpravno koristeći službeni položaj i ovlašćenja, prilikom raspodjele sredstava iz Agrobudžeta, pribavili imovinsku korist Nacionalnom udruženju vinogradara i vinara Crne Gore.

Na taj način je, kako se sumnja, državnom budžetu pričinjena šteta od oko 340.000 eura, dok je bivši ministar Petar Ivanović navodno i sebi pribavio korist od približno 50.000 eura.