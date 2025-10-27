Poručuju da će svako nezakonito i neodgovorno ponašanje biti sankcionisano bez izuzetka, a odgovorne osobe će biti procesuirana u skladu sa zakonom.

Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, shodno najavljenim pojačanim aktivnostima u vezi sa praćenjem bezbjednosne situacije na terenu i objava na društvenim mrežama, preduzeli su koordinisane mjere i radnje usmjerene na sprječavanje nasilja i govora mržnje koji su uslijedili nakon krivičnog djela nasilničko ponašanje, izvršenog preksinoć u Podgorici na štetu M.J. od strane držaljana Turske i Azerbejdžana.

“Više državljana Crne Gore privedeno je u službene prostorije radi utvrđivanja eventualne odgovornosti za izazivanje nasilja, čije su izvršenje, kako se sumnja, planirali. Tokom policijskih aktivnosti, kod zgrade poznate kao “Komanka” u naselju Zabjelo, pronađeno je i izuzeto više bejzbol palica pripremljenih za napad.Uprava policije upućuje apel građanima da se suzdrže od bilo kakvih činova nasilja i da ne nasjedaju na pozive na netrpeljivost ili sukobe. Policija će i u narednom periodu sprovoditi pojačane aktivnosti na terenu, s ciljem zaštite lične i imovinske sigurnosti svih građana”, navodi se u saopštenju.

Poručuju da će svako nezakonito i neodgovorno ponašanje biti sankcionisano bez izuzetka, a odgovorne osobe će biti procesuirana u skladu sa zakonom.

Izvor: Uprava policije Crne Gore