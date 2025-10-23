Žabljačka policija uhapsila je Kalaksyza u koordinisanoj akciji zajedno sa službenicima NCB Interpola Podgorica.
Dežurni istražni sudija Ivan Adamović odredio je ekstradicioni pritvor ukrajinskom državljaninu Artemu Kalaksyz (43) uhapšenog po potjernici koju je za njim raspisao NCB Interpol Kišinjev-Moldavija, saopšteno je iz UP.
Žabljačka policija uhapsila je Kalaksyza u koordinisanoj akciji zajedno sa službenicima NCB Interpola Podgorica.
Kako se navodi u saopštenju UP, Viši istražni sud u Kišinjevu ga sumnjiči da je počinio krivična djela organizovanje ilegalnih migracija i pranje novca na vrlo softiciran način.
"On se sumnjiči da je ova djela počinio posredstvom platformi Telegram i TikTok, dok se plaćanje usluga odvijalo platformom Binance. Za navedena krivična djela u zakonodavstvu Moldavije je predviđena kazna zatvora u trajanju do 18 godina", ističe se u saopštenju UP.