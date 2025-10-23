Žabljačka policija uhapsila je Kalaksyza u koordinisanoj akciji zajedno sa službenicima NCB Interpola Podgorica.

Izvor: MONDO / Bojana Zimonjić

Dežurni istražni sudija Ivan Adamović odredio je ekstradicioni pritvor ukrajinskom državljaninu Artemu Kalaksyz (43) uhapšenog po potjernici koju je za njim raspisao NCB Interpol Kišinjev-Moldavija, saopšteno je iz UP.

Žabljačka policija uhapsila je Kalaksyza u koordinisanoj akciji zajedno sa službenicima NCB Interpola Podgorica.

Kako se navodi u saopštenju UP, Viši istražni sud u Kišinjevu ga sumnjiči da je počinio krivična djela organizovanje ilegalnih migracija i pranje novca na vrlo softiciran način.

"On se sumnjiči da je ova djela počinio posredstvom platformi Telegram i TikTok, dok se plaćanje usluga odvijalo platformom Binance. Za navedena krivična djela u zakonodavstvu Moldavije je predviđena kazna zatvora u trajanju do 18 godina", ističe se u saopštenju UP.