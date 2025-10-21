Prema navodima tog tužilačkog akta, događaj se odigrao 17. avgusta 2025. godine, oko 22 sata i 10 minuta, u beranskom naselju Talum.

Osnovni sud u Beranama potvrdio je optužnicu koju je protiv Š. B. podnijelo Osnovno državno tužilaštvo, tereteći ga za nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, nakon što je prijetio rođacima da će ih “iseliti iz Berana i “poslati u zatvor”, pišu Vijesti.

Prema navodima tog tužilačkog akta, događaj se odigrao 17. avgusta 2025. godine, oko 22 sata i 10 minuta, u beranskom naselju Talum.

Kako navode, tada je okrivljeni, koji je bio sposoban da shvati značaj svojih postupaka i da njima upravlja, ozbiljno ugrozio sigurnost članova porodice - djece i odraslih - prijeteći im da će im nauditi, prenose Vijesti.

Dok su oštećeni S. G. i S. I., zajedno s djetetom, boravili u blizini svojih domova, Š. B. je, prema navodima tužilaštva, svoj automobil marke “audi” u jednom trenutku usmjerio u njihovom pravcu.

Oni su uspjeli da se sklone, izbjegavajući mogući udar. Nakon toga, kroz otvoren prozor vozila, uputio im je niz prijetnji i psovki: “Ubiću vas, j….. vam oca i majku, iseliću vas iz Berana, ako budem živ - poslaću vas u zatvor”.

Takve riječi, kako se navodi, kod oštećenih su izazvale ozbiljan osjećaj straha i nesigurnosti.

Tužilaštvo zbog toga tvrdi da je Š. B. time počinio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici, jer je narušio spokojstvo i sigurnost članova šire porodice, s kojima je, po zakonu, u srodstvu po muškoj liniji, prenose Vijesti.

Optužnica je sada postala pravosnažna i očekuje se zakazivanje glavnog pretresa pred beranskim Osnovnim sudom.

Sud će tada odlučivati o krivici okrivljenog i visini eventualne kazne.

Krivični zakonik Crne Gore za ovo djelo predviđa kaznu zatvora u trajanju od tri mjeseca do tri godine, a u težim slučajevima i duže.