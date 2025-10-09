Prema navodima presude Višeg suda u Podgorici, Laković je osuđen na dvije godine zatvora jer je 10. novembra 2021. godine, pesnicom udario Miloševića pesnicom u predjelu lijeve strane glave, koji je preminuo četiri dana kasnije u Kliničkom centru Crne Gore.

Vijeće Apelacionog suda Crne Gore danas je sa 3.000 eura kaznilo Medicinski fakultet u Podgorici, jer sudsko medicinski odbor nije u roku od 60 dana izradio i sudu dostavio dopunu nalaza o uzroku smrti Svetislava Miloševića.

Danas je u tom sudu trebalo da se nastavi sudski proces okrivljenom Igoru Lakoviću, optuženom da je počinio krivično djelo "teška tjelesna povreda sa smrtnom posljedicom".

Sudija Predrag Tabaš, izvjestilac rekao je da sudsko medicinski odbor Medicinskog fakulteta u Podgorici nije u roku od 60 dana, kako je to naloženo naredbom suda od osmog jula 2025. godine.

"Medicinski fakultet je naredbu primio 28. jula, što je utvrđeno iz povratnice koja se nalazi u spisima predmeta. Oni su na mejl Apelacionog suda poslali dopis iz kojeg proizilazi, s obzirom da Apelacioni sud nije donio rješenje o prihvatanju troškova vještačenja, predstavnik komisije vještaka neće da pristupi na zakazano suđenje. Na osnovu člana 138. Zakonika o krivičnom postupku, vijeće donosi rješenje da se kažnjava Medicinski fakultet novanom kaznom u iznosu od 3.000 eura, jer u roku koji im je naredbom suda nijesu dostavili pisanu dopunu nalaza. U roku od 15 dana od pravosnažnosti rješenja, dužni su da plate novčanu kaznu, pod prijetnjom prinudnog izvršenja. Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Crne Gore u roku od tri dana od prijema ovog rješenja“, rekao je Tabaš.

Dodao je da Medicinski fakultet uslovljava dolazak na suđenja sa plaćanjem fakture, što nema nikakvog zakonskog utemeljenja.

U članu 138. Zakonika o krivičnom postupku se navodi da je vještak dužan da se odazove pozivu i da dâ svoj pisani nalaz i mišljenje u roku određenom u naredbi. Rok određen naredbom, iz opravdanih razloga, na zahtjev vještaka, može se produžiti. Tačkom dva člana 138., je propisano da: "Ako vještak koji je uredno pozvan ne dođe, a izostanak ne opravda, ili ako odbije da vještači, ili vrijeđa organ koji vodi postupak ili druge učesnike postupka, ili ako ne da nalaz i mišljenje u roku iz naredbe, može da se kazni novčano do 1.000 eura, a stručna ustanova ili drugo pravno lice do 5.000 eura. U slučaju neopravdanog izostanka, vještak može i prinudno da se dovede.

Nastavak suđenja zakazan je za 19. novembar.

U julu je na suđenju pročitan nalaz sudsko medicinskog odbora, ali je i nakon toga, za sud i dalje ostalo nerazjašnjeno šta je presudno uticalo da Milošević premine; da li od udarca pesnicom u glavu ili od njegovog ličnog svojstva krvnih sudova koji su bili tanki i izgledali kao paukove niti.

Sudsko medicinski odbor je dao mišljenje, koje je pročitano na tom suđenju.

“Smrt je nasilna i nastupila je usljed zatajenja vitalnih životnih funcija kao neposredne posljedice izlivanja krvi u lobanjsku duplju (ispod meke moždane opne), iz rascjepa zadnje desne moždane arterije i posljedično nastalog otoka mozga, a što je sve nastalo usljed udarca tupim, teškim, mehaničkim oruđem (moguće pesnicom) u predio lijeve očne duplje”, navodi se u mišljenju. Dr Nemanja Radojević je na suđenju u decembru 2024., rekao da je došlo do izlivanja krvi iz prostora iz rascjepa desne zadnje strane moždane arterije, što je dovelo do smrti, a do toga je došlo zbog ličnog svojstva oštećenog. “Konkretno, lično svojstvo organizma se ogledalo u tome da su arterije mozga bile urođeno tanke. Pojedine kao paukove niti, te da je za kidanje nekih od arterija potrebno neuporedivo manja sila nego što bi to bilo potrebno da se ovakva povreda dogodila kod zdrave osobe”, naveo je tada Radojević.

Sud je 8. jula odredio da se izvrši dopuna vještačenja, u odnosu na lično svojstvo krvnih sudova Svetislava Miloševića.