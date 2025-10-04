Darko R., je vozio automobil BMW, dok su četiri osobe povređene.

Izvor: društvene mreže

Darko R. (43) poginuo je sinoć u teškoj saobraćajnoj nesreći u Mladenovcu, kada je, žurio kući jer je žena počela da mu se porađa.

U ovoj nesreći na putu do bolnice poginuo je Darko R., koji je vozio automobil BMW, dok su četiri osobe povređene.

"BMV automobili, Lasta autobus koji radi na liniji 491, i Citroen sudarili su. Nažalost, na putu do zdravstvene ustanove preminuo je Darko R., vozač BMV-a, dok su vozači druga dva vozila lakše povređeni, kao i jedan putnik iz autobusa i Citroen. Prevezeni su u Centar za hitne slučajeve ", rekao je izvor upoznat sa slučajem.

Kako navode, Darko R. nastradao je žureći kući gdje je žena počela da mu se porađa.

"Riječ je o čovjeku o kom samo riječi hvale mogu da se kažu. Da tragedija bude još veća, iza sebe je ostavio dvogodišnju ćerkicu i trudnu suprugu. Sinoć je krenuo da pozajmi novac jer je žena svakog trenutka trebala da mu se porodi, pa je htio da se spremi za proslavu", objašnjava prijatelj nastradalog Darka i dodaje:

"Na putu kući, njegova supruga ga je pozvala, pretpostavljam da mu kaže da je porođaj počeo. Svi smo izvan sebe. Darko je bio čovjek, kako bi naš narod rekao. On nije bio arogantan vozač koji je pritisnuo gas bez razloga. Svako od nas bi požurio kući u takvoj situaciji. Tuga, ovo je tako tužno, teško ... Umjesto da se raduje rođenju deteta ... ", objašnjava prijatelj koji nije mogao da sakrije svoju tugu.

Hitna pomoć, vatrogasci i policija bili su sinoć na mjestu nesreće, što će utvrditi kako se dogodila ova strašna tragedija.