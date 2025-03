Pista Bajram je lažni svjedok i njegov iskaz je pravno nevaljan dokaz, kazao je advokat Marko Radović na današnjem ročištu u postupku koji se vodi povodom ubistva Miodraga Kruščića i ranjavanja novinarke Olivere Lakić.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Radović je zatražio da se iz spisa predmeta izuzme kao pravno nevaljan dokaz iskaz svjedoka Piste Bajrama i da mu se onemogući status svjedoka u ovom postupku.

Sa Radovićem su bili saglasni advokati iz redova odbrane i optuženi, prenosi Dan.

On je to naveo u svom zahtjevu u kojem je od suda tražio da se izdvoji iz spisa predmeta iskaz o saslušanju Piste Bajrama tokom istrage. Radović je naveo da bi o tome sud trebalo da odluči prije nego optuženi počnu da iznose odbranu.

"Tražim da se izvdoji iskaz Bajrama Piste koji je dao kao svjedok u istrazi u ovom krivičnom postupku, jer se shodno ZKP-u radi o pravno nevaljanom dokazu. Svjedok Pista je u ovom postupku iskaz dao nakon što ga je prethodno isti tužilac saslušao u ranije sprovedenoj istrazi (u drugom predmetu) u svojstvu svjedoka saradnika, kada je iznio saznanja i o određenim događajima koji su predmet ove optužnice", istakao je advokat Radović i dodao:

"Konkretno, Pista Bajram je u svom iskazu kao svjedok saradnik naveo da su ga Filip Bešović i Goran Rakočević vrbovali da izvrši krivično djelo na štetu Olivere Lakić. Ali tužilac nije shodno ZKP-u donio naredbu o proširenju istrage u odnosu na to krivično djelo protiv Bešovića i Rakočevića i ako su imali svojstvo okrivljenih u toj istrazi, u kojoj je on dao iskaz kao svjedok saradnik. To je sudu poznato jer je ovaj predsjednik vijeća (Sudija Igor Đuričković) predsjednik vijeća i u tom postupku.".

"Naprotiv, tužilac je otvorio novu istragu i onda pozvao Pistu Bajrama kao običnog svjedoka da ponovi sve ono što je rekao u iskazu kao svjedok saradnik. Na taj način tužilac je Bešoviću i Rakočeviću povrijedio pravo na pravično i fer suđenje i pravo na odbranu", naglasio je advokat Radović, prenosi Dan.

On je dodao da iskaz običnog svjedoka ima jaču dokaznu snagu od iskaza svjedoka saradnika i da je Pista Bajram govorio neistine. Podsjetio je na Zakon o krivičnom postupku, kojim je određeno da se optužba ne može zasnivati samo na iskazu svjedoka saradnika.

Na to je Specijalna tužiteljka Nataša Bošković rekla da se protivi tom zahtjevu, da nisu stečeni pravni uslovi za taj zahtjev, i da SDT radi na pribavljanju dokaza -SKY komunikacije lica Jovana Mirkovića, a kako bi u pravnom smilsu ojačalo dokaznu snagu tvrdnji koje je u iskazu naveo Pista Bajram.

Advokat Miloš Vuksanović je reagovao na ovu izjavu tužiteljke i zatražio odlaganje ročišta zbog novih okolnosti.

Optuženi Mario Milošević se sudu obratio povodom navoda o svjedoku Pisti Bajramu i rekao: "Tužilaštvo prodaje sudu maglu kako bi se izbjeglo da sud po zahtjevu odbrane odluči o izuzeću iskaza Piste Bajrama".

Zatim se oglasio i optuženi Goran Rakočević.

"Ukoliko se potvrdi da postoji bilo kakva SKY prepiska između mene i Mirkovića, javno kažem (pogledao put novinara), pristajem na 40 godina zatvora bez ikakvog suđenja. A šta će se desiti u slučaju da SDT ne pribavi to? To govorim jer se optužnica protiv mene zasniva na takvoj komunikaciji", naglasio je u slobodnom kazivanju pred sudom optuženi Rakočević.

Podsjećamo, ovom optužnicom Specijalnog državnog tužilaštva obuhvaćeni su Milan Vujotić, Filip Knežević, Aleksandar Ljumović, Mario Milošević, Goran Rakočević, Veselin Bubanja, Filip Bešović, Luka Bulatović, Dejan Vukašinović, Branislav Karadžić, Goran Vukčević, Mijajlo Stojanović, Darko Lalović i Sanja Božović.

Navodi istrage:

Krivična djela koja se okrivljenima stavljaju na teret su stvaranje kriminalne organizacije, teška tjelesna povreda, teško ubistvo, ubistvo putem podstrekavanja, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Kada je u pitanju krivično djelo nedozboljeno držanje i stavljanje u promet opojnih droga, okrivljeni se terete konkretno za krijumčarenje 554 kilograma maruhuane iz Albanije u Crnu Goru.

Prema navodima optužnice, okrivljenom Mariju Miloševiću stavlja se na teret da je 21. maja 2018. godine ispalio smrtnoniosni hitac u Kruščića dok je sjedio u kafiću “Palata” na Starom Aerodromu u Podgorici. Ubica je imao silikonsku masku i prišao je Kruščiću s leđa i u njega ispalio devet metaka.

Ovom optužnicom, dio okrivljenih se tereti u za napad na novinarku Oliveru Lakić, koji se dogodio 8. maja 2018. Knežević je u bjekstvu i on se tereti da je pucao u Lakić 8. maja 2018. godine, ispred ulaza zgrade u kojoj živi.

USKORO OPŠIRNIJE....