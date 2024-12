SDT motiv za ranjavanje i planiranje ubistva vidi u njenim istraživačkim tekstovima, iako u njima optuženi nisu pominjani.

Duži vremenski period novinarku Oliveru Lakić pratili su pripadnici organizovane kriminalne grupe Milana Vujotića, prije nego što su je, u noći 8. maja 2018. godine, sačekali ispred zgrade u kojoj živi i pucali joj u nogu. Dok je trajala istraga o tom napadu, u zatvoru je, tvrdi Specijalno državno tužilaštvo (SDT), naručena i njena likvidacija, koja je spriječena jer se potencijalni ubica Bajram Pista predomislio i ponudio saradnju policiji, pišu Vijesti.

Prema optužnici SDT-a, suđenje pred Vijećem sudije Igora Đuričkovića u Višem sudu u Podgorici treba da počne danas, pet godina i sedam mjeseci nakon što je pucano u novinarku.

U optužnici se citiraju navodne izjave optuženih pripadnika kriminalne organizacije da je ona “vidjela nešto što nije smjela, umiješala se u nešto” i da “mnogo smeta”.

Specijalna tužiteljka Nataša Bošković je optužnicu za slučaj Lakić procesuirala skupa sa ubistvom Miodraga Kruščića koje se desilo četrdesetak dana nakon napada na novinarku, navodeći da iza oba krivična djela stoji kriminalni klan Milana Vujotića. Ukupno je optuženo 14 osoba, a među krivičnim djelima za koja se terete su i nedozvoljeno držanje oruža i šverc droge.

Kada je u pitanju dio optužnice koji se tiče ranjavanja Lakić, u njoj se navodi da je u novinarku pucao Filip Knežević (35), da ga je te večeri vozio Filip Bešović (34), a da su u njenom praćenju, koje je trajalo “najmanje nedjelju dana”, uz Kneževića učestvovali i Goran Rakočević (39), Luka Bulatović (27) i Veselin Bubanja (36). Knežević i Bešović zato su optuženi da su izvršili krivično djelo nanošenje teške tjelesne povrede, a Rakočević, Bulatović i Bubanja kao njihovi saizvršioci, navode Vijesti.

Zbog naknadnog podstrekivanja Bajrama Piste da ubije novinarku Lakić, u vrijeme dok su skupa bili u ZIKS-u, Rakočević i Bešović su optuženi za krivično djelo ubistvo putem podstrekivanja, dok se Knežević tereti i za nedozvoljeno držanje oružja. Tokom istrage o ovom, ali i drugim krivičnim djelima, optuženi su negirali krivicu.

Specijalno državno tužilaštvo motiv za ranjavanje i planiranje ubistva Olivere Lakić vidi u njenim istraživačkim tekstovima, iako u njima optuženi nisu pominjani, niti dovođeni u vezu sa nekim krivičnim djelima o kojima je pisala. Tako je ostalo nejasno ko stoji iza napada, odnosno ko je angažovao pripadnike kriminalne organizacije da rane i zastraše novinarku koja je ranije već pretučena i više puta joj je prijećeno. Kao i zbog čega su poslije htijeli da je ubiju.

Prema optužnici, novinarka je praćena “u periodu ne kraćem od sedam dana”, dok je bila u svom stanu, odnosno kad je išla u redakciju “Vijesti”, gdje je tada radila. Tužilaštvo svoje tvrdnje iz optužnice potkrjepljuje s tri vrste dokaza: listinzima mobilnih komunikacija koji pokazuju da su se osumnjičeni kretali gdje i novinarka. Drugi izvor dokaza su njihove prepiske preko kriptovanih telefona, za šta su dokazi dobijeni putem međunarodno pravne pomoći od Francuske. I na kraju, tu je iskaz svjedoka saradnika. Bajram Pista je policiji ispričao kako je organizovan napad na Lakić, a da je njemu nakon toga nuđeno 150 hiljada eura da ubije novinarku pošto izađe iz zatvora, pišu Vijesti.



Medijska zajednica puno očekuje od ovog suđenja, prije svega da se dođe do nalogodavaca. Jer dok se to ne utvrdi, nema okruženja u kome će Olivera Lakić, i svi oni koji istražuju organizovani kriminal i visoku korupciju, bez bojazni raditi svoj posao. Novinarka Lakić već godinama živi sa policijskom pratnjom, nakon što najviši državni zvaničnici i Državno tužilaštvo nisu adekvatno reagovali na prve napade i prijetnje. A većina njih je uslijedila nakon njene novinarske istrage i tekstova o organizovanom švercu cigareta.

Iz Uprave policije nisu odgovorili da li su skoro ponovo radili procijenu njene bezbjednosti i da li je novinarka i dalje ugrožena, s obzriom na to da je, prema tvrdnjama svjedoka saradnika, nuđeno 150.000 eura za njeno ubistvo. Istina, policija se tada pohvalila da je ubistvo spriječila, ali kako nalogodavci nijesu poznati, ne zna se da li je opasnost prestala.

U optužnici SDT-a prenosi se izjava novinarke o događajima u danu kada je na nju pucano. Ispričala je da je iz readakcije otišla oko 20 sati, da je prebacila koleginicu do naselja u kome ona živi i vratila se do svoje zgrade. Nakon što je parkirala auto i prišla zgradi, sagla se tražeći nešto u torbi, kada joj je neko prišao pognut sa desne strane i stao pred nju. Čula je pucanj, mislila je naprije da je to petarda, dok nije osjetila da joj nesto curi niz nogu. Tada je shvatila da je to krv i da je ranjena. Očevici su ispričali da su dvije osobe pobjegle kroz prolaz u dvorišni dio, koji je s druge strane zgrade.

Lakić nema dilemu da je napadnuta zbog svog posla. Motiv je, kako je rekla, u njenim tekstovima, “posebno kad se uzme u obzir kontekst ranijih napada” i prijetnje sa kojima se suočavala godinama.

Ispričala je da je posljednjih 10 godina bivši direktor Uprave policije Veselin Veljović, kao i ljudi bliski njemu, širio ružne priče o njoj, da je neprijatelj službe, države... Negativne ocjene iznosio je i Enis Baković, dok je bio zamjenik tužioca u Podgorici o čemu je novinarka tada izvjestila njegovu šeficu Ljiljanu Klikovac. On je u istom tonu nastavio nakon što je u Upravi policije postao zamjenik šefa kriminalistike, ali tada novinarka Lakić, kako je rekla, nije imala kome da se žali (na čelu UP bio je Veljović), pišu Vijesti.

Veljović je nekoliko godina kasnije optužen za zloupotrebu službenog položaja i učešće u kriminalnoj organizaciji koju je, prema tvrdnjama SDT-a, organizovao Aleksandar Mrkić.

Lakić je tužiocima kazala da vjeruje da je iza ranijih napada i prijetnji koje su joj upućivane stajao Veljović, na koga se 2011. godine žalila tadašnjem vicepremijeru Dušku Markoviću, kome je prenijela da je direktor Uprave policije pokušava diskreditovati. To je, kako je navela, moglo uticati na nekoga da je napadne, posebno jer piše o kriminalcima u podzemlju i državnom sistemu. I Zoran Bećirović, koji je sada u pritvoru jer je fizički napao novinarku “Pobjede” Anu Raičković, pričao je za Lakić da je korumpirana, o čemu je ona obavijestila bivše čelnike Tužilaštva Ivicu Stankovića i Milivoja Katnića.

Glavni urednik “Vijesti” Mihajlo Jovović je rekao, navodi se u optužnici, da ne bi mogao tvrditi ko je naručilac napada, jer to mogu biti mnogi od onih o kojima je Olivera Lakić pisala. Zato je naveo neke od njenih tekstova, koji su se ticali šverca cigareta, pokušaja ubistva Predraga Šukovića (sadašnjeg šefa Specijalnog policijskog tima), sumnje o zelenašenju tužioca Gruja Radonjića. Pisala je i o incidentu u diskoteci “Beagle” u kome su učestvovali Bećirović i Vuk Rajković, o pomenutim Aleksandru Mrkiću i Veselinu Veljoviću, do koga su vodili tragovi o prijetnjama koje je Lakić dobijala 2011. godine.

Bivši premijer i predsjednik Vijeća za nacionalnu bezbjednost Dritan Abazović uvjeren je da je ovaj napad na novinarku plod njenog dugogodišnjeg istraživanja o švercu cigareta. A da je planiran i izveden kao upozorenje da odustane od toga, navode Vijesti.

“Ona je otkrivala i pisala o jednom ozloglašenom klanu, mojkovačkom, koji je, kako se ispostavilo kasnije kroz neke druge akcije SDT, bio važan šraf u organizovanom kriminalu kada je u pitanju šverc cigareta. Po mom sudu, motive napada na nju ne treba tražiti na drugom mjestu”, rekao je Abazović za sajt Društva profesionalnih novinara Crne Gore.

Sama činjenica, kaže, da državni organi, konkretno policija i tužilaštvo, godinama nisu mogli da nađu nalogodavca ni počinioce zločina, govori da iza toga stoji organizovani kriminal.

“Sada su našli izvršioca, ali vidjećemo šta će biti pred sudom, ne zna se ko je to platio, ko je naručio izvršenje. Jer da se radilo o incidentu, privatnom razlogu, to bi bilo riješeno za nekoliko dana ili mjeseci. Svako ubistvo ili pokušaj koji nije razriješen, možda više od 95 odsto slučajeva, jeste zato što su to uradili pripadnici organizovanog kriminala i što se ne može doći do nalogodavca. Mi već imamo slućaj ubistva urednika lista “Dan” Duška Jovanovića, za koga je isto tvrdim da ga je ubila duvanska mafija”, rekao je Abazović.

“Mislim da je u slučaju Olivere Lakić htjela da se pošalje poruka zastrašivanja, da im je u tom trenutku bilo možda previše da ubiju još jednog novinara koji se bavi tom temom, nego da natjeraju Oliveru Lakić da odustane od profesionalnih aktivnosti koje se tiču razotkrivanja tih stvari”, rekao je Abazović.