Šef kavačkog klana još 2020. godine pisao policajcu da su dvojica Beograđana ubijena u Brajovićevoj kući u Danilovgradu.

Izvor: kurir/ printscreen/ libertas

Radoje Zvicer obavijestio je 2020. godine tadašnje policajce Petre Lazovića i Ljuba Milovića da su dvojica “njihovih” momaka iz Beograda mučeni pa ubijeni u kući Milana Brajovića zvanog Fitilj u Danilovgradu, pišu Vijesti.

Šef kavačkog klana sugeriše službeniku Uprave policije da zbog toga na mjesto zločina pošalje forenzičare, ali i “pusti buvu” da su Fitilja cinkarili saradnici iz kriminalne ekipe kojoj pripada.

“Za one momke iz BG. Ubijeni su i mučeni u kuću kod Fitilja koji danas izlazi. Treba Fitilja stisnuti i forezničare poslati da su ga špijali Tuzo (Tuzović) i Manda (Đukić Mandić). Selo Jelovac ili tako nešto u DG”, navodi taj Kotoranin u porukama sa Skaj aplikacije od 18. novembra 2020. godine.

Zbog dvostrukog ubistva srpskih državljana Filipa M. i Vukašina G. u danilovgradskom naselju Jelenak 2019. godine, Specijalno policijsko odjeljenje (SPO) podnijelo je juče krivičnu prijavu protiv četiri osobe iz škaljarskog kriminalnog klana.

Da su počinili taj zločin pa kasnije sakrili njihove posmrtne ostatke terete se Stefan Đukić Mandić, Emil Tuzović, Goran Milašinović i Brajović, u čijoj se kući, tvrde istražitelji, sve dešavalo, pišu Vijesti.

Prema tvrdnjama Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), tu kriminalnu organizaciju formirali su sada pokojni Alan Kožar i Mile Radulović zvani Kapetan, a njen pripadnik, osim osumnjičenih, bio je i ubijeni Damir Hodžić, kao i druge nepoznate osobe.

Četvorica se sumnjiče da su učinili krivično djelo stvaranja kriminalne organizacije i teškog ubistvo u saizvršilaštvu, a Brajović i krivično djelo nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija.

To su, navode iz SDT-a, učinili iz bezobzirne osvete zbog ubistva Baranina Zijada Nurkovića u Španiji, bliskog Kožarevog saradnika.



Zvicer priču na tu temu počinje nakon što mu Lazović poručuje da se čuva ukoliko je umiješan u dvostruko ubistvo u Stanjevića rupi, kada su kavčani, kako tvrde specijalni tužioci, predvođeni Veljkom Belivukom i Markom Miljkovićem, likvidirali Damira Hodžića i njegovog zeta Adisa Spahića, oteli Kapetana, pa i njega kasnije lišili života, prenose Vijesti.

“Koje momke iz BG?”, pita Lazović.

“Onoga Filipa i Vukašina... Tamo su neđe i zakopani Fitilja treba stisnuti”, podučava ga šef kavačkog klana.

Lazović ponovo traži pojašnjenje u vezi sa tim jesu li ti momci ubijeni i mučeni “kod Fitilja kući” i dobija potvrdan odgovor, uz objašnjenje da “Sjutra Fitilj izlazi” (iz zatvora).

“U DG na selo, u mjesto Jelovac”, zapitkuje ponovo policajac, a šef klana ponavlja mu da jeste i da se to ubistvo dogodilo u Brajovićevoj kući.

Neformalni šef policijskog Tima za posebnu operativnu podršku obećava da će to odmah vidjeti, a Zvicer mu piše.

“To, spremi da se Fitilj digne kad izađe na kapiju, mora on špijati. Nemoj da se to širi ti samo znaš i to je 1/1 kao sve što ti rečem. Ono što je Mustafa pričao sve treba ispratiti, jer je istinu pričao. Jelenak selo... Možeš li Fitilja vatati i da se isprate te jame što je Mustafa rek’o, onaj Bubanja je kopao te leševe Bulatovića i Sjekloće, špijaće na dva šamara”, piše šef kavačkog klana.

Policajac tada pokušava da dobije podatke o dvostrukom ubistvu koje se u Stanjevića rupi dogodilo mjesec i nekoliko dana prije tog dopisivanja, ali mu Zvicer daje lažne podatke o tome da su škaljarci namještali jedni druge...

Tako i odgovara na Lazovićevo pitanje u vezi sa tim da li je Risto Mijanović namjestio Hodžića, a i ako jeste, je li to učinio da spasi glavu ili zbog novca..

“Rile mačak... Okle znam, vidiš da se kasape između sebe, Sava je Boban ubio... Baćović... Pojma ti nemam za to. Miješaju mi se Hodžić - Hadžić, a svi su Damir”.

Lazović mu govori da je i Hodžić zakopan oko Danilovgrada, ali Zvicer vraća temu na svoje ubijene vojnike.

“Ovo dvoje ti stisni i vidjećeš rezultat”...

Milović se tek tada uključuje u priču, i to porukom: “Dako u’vate signal da nađu jamu za Hodžića”, na što Lazović reaguje sa “Hahaahaha”, uz objašnjenje da on svima govori da su Hodžić i Spahići: “U Srbiju”...



Đukić Mandić i Tuzović optuženi su za pokušaj ubistva šefa kavačkog klana Radoja Zvicera, u Ukrajini krajem maja 2020. godine.

Pred podgoričkim Višim sudom odgovara Đukić Mandić za ubistvo Jovana Klisića i ranjavanje Velizara Gardaševića u Baru.

Tom optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni Stefan M. Đukić, koji se ranije prezivao Mandić, 1. novembra 2019. kao saizvršilac počinio krivično djelo teško ubistvo i sa 15 hitaca ispaljenih iz automatske puške ubio Klisića i ranio Velizara Gardaševića.

Njegova supruga, majka i polubrat - Danijela B. Mandić, Zorica Đ. Đurović, Vuk V. Lakićević, zatim Marko M. Vujadinović, Hasip B. Murić, Andrija B. Glavičanin i Bojan M. Vuksanović optužuju se za stvaranje kriminalne organizacije.

Đukić Mandić, Lakićević i Vujadinović optuženi su i da su 20. avgusta 2019. godine, pokušali da ubiju Gardaševića u Baru, odnosno da su kao saizvršioci počinili krivično djelo ubistvo u pokušaju.

Osim te optužnice, Đukić Mandić i ista ekipa optuženi su da su naredili da se brutalno pretuče nekadašnja sutkinja Biljana Uskoković, pred kojom je ta kriminalna grupa svojevremeno odgovarala zbog ubistva Klisića i ranjavanja Gardaševića.

Iste namjere, prema tom aktu, imali su i prema tada specijalnim tužiocima Milivoju Katniću i Saši Čađenoviću, ali i nekim policijskim funkcionerima...



Iz Specijalnog državnog tužilaštva juče su saopštili da je po njihovom nalogu Specijalno policijsko odjeljenje podnijelo prijavu protiv četvorice škaljaraca.

“Predmet krivične prijave je djelovanje kriminalne organizacije koju su organizovali sada pokojni M. R. i A. K., u drugoj polovini 2019. godine, u Crnoj Gori, čiji su pripadnici postali osumnjičeni, pokojni D. H. i druga nepoznata lica, sa tačno određenim ulogama i zadacima, u cilju vršenja krivičnih djela ubistvo i teško ubistvo, pa tako i ubistvo oštećenih F. M. i V. G., državljana Srbije, pripadnika suprotstavljene kriminalne organizacije, iz bezobzirne osvete, zbog ubistva Z. N., pripadnika svoje kriminalne organizacije, i na svirep način, u selu J., opština D., u kući osumnjičenog M. B., u junu 2019. godine, uz skrivanje njihovih posmrtnih ostataka i uklanjanje tragova krivičnog djela”, piše u saopštenju SDT-a.

Navodi se i da je predmet krivične prijave i nedozvoljeno nabavljanje i držanje veće količine automatskog vojnog i drugog vatrenog oružja, od strane Brajovića:

“U periodu od decembra 2019. do januara 2020. godine, i to najmanje tri automatska pištolja, dva ručna bacača - raketa, mine se rasprskavajućim usmjerenim dejstvom, tri prigušivača, devet pištolja i jedan revolver, kako bi ga stavio na raspolaganje kriminalnoj organizaciji čiji je pripadnik, radi izvršenja ciljeva zbog kojih je organizovana”, dodaje se u tekstu.

Podsjećaju da se Brajović i Milašinović nalaze u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija i da ih je specijalni tužilac saslušao, dok su Tuzović i Đukić Mandić lišeni slobode u inostranstvu zbog drugog krivičnog djela i za njima je raspisana potjernica.