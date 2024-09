Ponekog preskočiš, ne možes svakoga da tučeš, to svakoga ne otvara, moraš da procjeniš s kim da pričaš, kome da daš cigar i kocku čokolade...

Izvor: Uprava policije

Tako je odbjegli policajac Ljubo Milović kritikovao kolegu Petra Lazovića zato što je ovaj pretukao članove kavačkog klana Gorana Vukčevića i Igora Terzića, nakon što su ih krajem maja 2020. godine uhapsili u Kotoru.

Prepiske sa nekada zaštićene Skaj aplikacije pokazuju da je polemiku oko batinanja Vukčevića i Terzića vodilo više članova zločinačkog klana.

Podgoričanin Vukčević i Pljevljak Terzić uhapšeni su 19. maja 2020. godine u Kotoru, a Specijalno državno tužilaštvo tvrdilo je da su tog dana planirali likvidaciju škaljarca Jovana Jovanovića, ali da su odustali zbog građana koji su im smetali i smanjene vidljivosti. Slobode su lišeni na putu prema štek stanu...

Nedugo nakon hapšenja, šef zločinačkog kavačkog klana Radoje Zvicer obavještava Milovića da su Vukčević i Terzić pretučeni, pa ovaj maltene saslušava Lazovića i člana njegovog policijskog tima Ivana Stamatovića.

“Polomili su Terzića čitavoga, doveli ga golog u sud, izjavu nije mogo dati, eto ga u bolnicu. Vukčevića sigurno isto”, šalje Zvicer 21. maja 2020. godine preko tada zaštićene aplikacije Miloviću.

Milović mu ne odgovara odmah, ali šalje poruke Lazoviću:

“Brate, ja hoću samo da te naučim nekim stvarima, jer sam ja to radio kad je malo ko - bio, i mučio i griješio... Davno sam ti rekao treba napravit procjenu koga bit i koga batine mogu otvoriti, pa uprijet... Nijesu ovi momci bezazleni, za Šoća, Drecuna, Pavićka i ostale niko riječ nije rekao... Ovi su nešto drugo, pogotovo Vukčević, profi ubica... Ponekog preskočiš brate, sjedeš ga u džipa, daš mu cigar da zapali, kocku čokolade... ispadneš mangup, i postigneš efekat i zadužiš ljude samo zato što nijesi dao da ga prospu. Ovako nikakav efekat, ništa od priče, a na foru se može postić mnogo. Ja ti ovo bratski pričam. Jer sam davno prošao kroz sve to. Sjedeš ponekoga u auto, odvojiš ga sa Ivom i na fine, lijepa riječ gvozdena vrata otvara, za batine uvjek imaš vremena”.

Lazović, sakriven iza nika JUNIOR new odgovara: “Sve si istinu rekao”.

“Od a do š. I ovo što kažeš meni razumijem. Bez oba Zorana niđe veze, pogotovo za Terzica - i vodu mu dao i odvezali ga bili i sjeli ga na stolicu, pričali o travi, skrećao ga sa teme i pitao ga s kim se u PG

druži itd... Bez tate, ti znaš, tebe bih rekao, 2 sata ih nismo radili. Ni šoker, ni ogrlicu. Ni palili. On je zgučen bio u stanicu, nije moga’ na noge, pao sa motora, pa ga oni bucali”.

Milović mu, sa nika OFICIR piše - “Ma brate razumijemo se”, a Lazović odgovara:

“Nas zadržavali sat i po... Brate, mene oni ne zanimaju odma’ da ti kažem ja sam taj odnos prema njima napravio da se pomogne i da budem prijatelj njima, jer si ih ti tako predstavio. I ja vise ne provjeravam. I Carlos, kako kažeš, je naš brat i ja ga tako doživim, pa nikad ga ne upoznao. Samo on mora malo refrešovat vojsku, ovo su debili, samo mu nervozu stvaraju. Još je Terzić priznao Peku Žilevom, kao Peko iz PV pa imao slobodu da mu kaže da je pucača poveo iz BD, koji je pucao na Korkovado. On je lud, misli to ostaje između njega i Peka. Pa kaže da je Artur Komita. Još bili premazani nekom supstancom koja gori za uklanjanje tragova. I odma mu reci - pored svih tih njegovih drugova, jedino ti se zanimaš, zoveš da se pomaže itd... Ođe ćemo izgleda ja i ti najgore proć”, objašnjava tadašnji neformalni šef Tima za posebnu operativnu podršku.

Prepisku sa njim Milović fovarduje Zviceru, i objašnjava mu da su dvojicu uhapšenih tukli policajci iz Herceg Novog.

“Njih su odvalili iz Novog, mislili da će ih otvorit. Prije ovih iz Podgorice. Od ovih je malo Vukčević dobio jer se brecao. Da su htjeli ovi da ih biju, dva dana ih ne bi puštali. Ka’ što su sve do sad”.

Zvicer, koji tada koristi nadimak Carlos, šalje da su njegove vojnike “prosuli” i da im je “slomljena svaka kost”.

“Brate nemam ti šta uljepšavat priču, ja znam kako biju I koliko bi ih bili ovi, i đe vode po šuma i šta rade, svaki sam snimak gledao. Mene Batica ne laže, priča kako jeste, rekao mi je da je odmah Junior na pumpu rekao svima da vode računa i da nema iživljvanja, ovaj jedan rekao - zašto, ja se ne bojim? On ga izdvojio sa strane i rekao mu da je tako naređeno zbog određenih stvari... Al’ prije njih su Novljani, pad sa motora, ovi sa krvnih... ja znam kako bi im bilo mučenje”, pokušava Milović da opravda Tim Petra Lazovića kod šefa kavčana.

“Ne znam ja ko je, ali su prosuti oba, ne mogu izjavu da daju... Ma preko ovoga nema batina rebra su im slomili”, piše Zvicer...

Petar Lazovićš uhapšen je ujulu 2022. godine, a obuhvaćen je u više predmeta Specijalnog državnog tužilaštva.

Transkripti sa nekad zaštićene Skaj aplikacije koje je crnogorskim istražiteljima dostavio Europol pokazuju da je službu podredio kavačkom klanu, a šefu te organizovane kriminalne grupe hvalio se kako muči uhapšene, za koje su pretpostavljali da su pripadnici organizovane kriminalne grupe škaljarski klan i od njih iznuđuje iskaze.

Poruke pokazuju i da je izvršavao Zvicerove naloge - tukao škaljarce, hapsio ih, otimao, ali i da ga je obavještavao o kaznama koje navodno dogovaraju sa SDT-om. Crnogorska tužilaštva terete ga da je u više navrata zlostavljao uhapšene vojnike škaljarskog i kavačkog klana.

Ubili su Gorana namrtvo

O prebijanju Zvicerovih vojnika raspravljali su i tadašnji policajac danilovgradskog Odjeljenja bezbjednosti Goran Stojanović i jedan od visokopozicioniranih kavčana Milan Vujotić, sakriveni iza nikova Kućica i Amico.

“Ubili su ovoga Gorana namrtvo, brate ne postoji danas u PG takvog bahatog. Riječ progovorio nije”, piše policajac.

Vujotić mu odgovara da jesu i da su ga razvalili, a onda pita: “Što vele, ko ga je tukao?”.

“Petar i još neki sa njim što je. Znači kao vola, vele tvrd nevjerovatno. Ovaj Terzić drug Neša Pljevljaka, pa sumnjaju na Šariće da su ih oni angažovali. Murijaši sumnjaju na Šariće”, odgovara mu Stojanović.

“Ja ne vjerujem da ga je Petar bio. A možda i jeste. Mislio sam da mu Zoran ne da da on bije... Da on samo hapsi”, piše Vujović i dobija odgovor.

“Ma kakvi, to je hijena, on bije najviše, a posebno ovako kad imaju nešto i kad nađu”.

“Čudo kako se tako bahato ponaša”, piše mu Vujotić.