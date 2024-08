Savjetuje ga to početkom decembra 2020. godine, nakon što je Kotoranin od njega tražio informaciju - da li će biti uhapšen ako se vrati u državu.

Izvor: Screenshot/Libertas/SKY aplikacija, printscreen beraneonline.me, Privatna Arhiva

Policajac Petar Lazović učio je vođu kavačkog kriminalnog klana Radoja Zvicera da ilegalno uđe u Crnu Goru, kako ga ne bi zadržavali na granici, nudeći mu istovremeno da ga on i njegov kolega iz službe Ljubo Milović sačekaju na nekom ilegalnom prelazu, prenose Vijesti.

Savjetuje ga to početkom decembra 2020. godine, nakon što je Kotoranin od njega tražio informaciju - da li će biti uhapšen ako se vrati u državu.

Lazović mu glasovnim porukama na kriptovanoj Skaj aplikaciji objašnjava šta konkretno da uradi, a onda i apostrofira da kada dođe u Crnu Goru, policajcima koji će ga neminovno negdje kontrolisati, neistinito kaže da je u državu ušao preko zvaničnog graničnog prelaza i da nije on kriv što službenici to nijesu evidentirali.

Preko nekada zaštićenog telefonskog programa, Lazović mu potom, 13. decembra 2020. godine, obećava i da niko neće smjeti da ga legitimiše, jer će on biti uz njega.

“Samo mi kažeš kad budeš htio đe da te čekam. I ja ću doć sa Oficirom (Ljubom Milovićem) i još neko od naših momaka i tu nema ko da te zaustavlja do kuće i tako dalje... Ovako brate, ako dođeš tu i ne budeš se nešto zadržavao, da bude neko od nas vazda tu pored tebe i tu đe si ti i ne može ti onda ništa bit. Nema te ko legitimisat, ne mogu ti ništa. Da uđeš, a da te legitimišu, neđe slučajno da te sretnu, ti si državljanin Crne Gore. Ođe se ne potražuješ, ti možeš da kažeš ja sam ušao regularno na prelaz, to što me oni nisu upisali... Teško je dokazivo, tako da ti 99 posto ne mogu ništa”, priča tadašnji bezbjednjak...

Govori Zviceru i kako da se izvuče ako ga nakon ulaska u državu vidi neko od kotorskih policajaca, ali i kako da to izbjegne:

“Jedino ako te vidi neko tu od te policije, može ono da te zaustavi i legitmiše te dolje u CB. A ako ćeš da izbjegneš to, ti kad dođeš, ti možeš da odeš jedan dan da se javiš u CB tu. Reci da si došao prije mjesec dana, da nisi iz kuće izlazio, samo da se javiš da si tuda. Eto tako, da te ne bi ono zaustavljali i privodili u CB ovi dolje Kotorani”, pišu Vijesti.

Obećava mu i da mu policajci neće moći ništa, ali i da će se dogovoriti kod koga će ići da se javi.

“Ti moraš kod mene onda doć’, kod nas moraš doć u organizovani, jer si ti evidentiran kao OKG (organizovana kriminalna grupa), BIL (bezbjednosno interesantno lice)”, navodi se u prepisci tadašnjeg neformalnog šefa policijskog Odsjeka za posebnu operativnu podršku i glavnog čovjeka kavačkog kriminalnog klana.

U to vrijeme Sektorom za borbu protiv kriminala rukovodio je njegov otac Zoran Lazović, tadašnji pomoćnik direktora Uprave policije.

Mlađi Lazović i Ljubo Milović u više krivičnih predmeta terete se za tijesnu saradnju sa kavačkim kriminalnim klanom, a detalji iz istraga govore da su koristili službeni položaj i resurse kako bi im dostavljali informacije o policijskim istragama, štitili članove klana, omogućavanje kriminalnih aktivnosti, ali i direktno učestvovali u švercu narkotika i cigareta...

Njihova saradnje sa tim zločinačkim klanom otkriveni su kada je u martu 2021. godine presretnuta komunikacija vođena preko Skaj aplikacije. Istražitelji Europola tada su i čitali o njihovim planovima za krijumčarenje kokaina, slušali razgovore o policijskim istragama, dogovore o isplatama...

Otkriveno je i da je tadašnji policajac Petar Lazović birao ko će sa njim raditi u Odsjeku za posebnu operativnu podršku, uprkos tome što su neki od njih, kako tvrdi, imali i po 10 krivičnih prijava.

To proizlazi iz njegove telefonske komunikacije sa Pljevljakom Darkom Šarićem, koju je Europol dostavio crnogorskim istražnim organima.

Policijskim Sektorom za borbu protiv kriminala tada je rukovodio njegov otac Zoran Lazović, dok je Petar bio neformalni šef Odsjeka za operativnu podršku.

Kako se navodi u komunikaciji sa tada kriptovane aplikacije Skaj, on optuženom Šariću objašnjava kakvu je ekipu fajtera odabrao.

Njih dvojica komunicirali su tokom 2020. godine, a o policijskom eskadronu Lazović mu je pričao početkom avgusta, žaleći se Pljevljaku da ima mnogo “špijuna” zbog kojih nije mogao da otme škaljarca privođenog nekoliko dana ranije...

“Znaš i sam, špijuna masu. Uvaliće nas neko. A samo mojima vjerujem, jer znaju da ih ostavit neću, da sve sa njima dijelim. Brate ovo su sve ludaci i svemu naredni, ovi mogu sve, samo ću kad ljubi radio sa njim, nešto da ih zbrinem koliko toliko. Svi faks završili, svi 10, 15 god. službe, sve bivši fajteri i navijači i svi po 10 krivičnih, ja ih birao. I sve ja doveo”, piše policajac Šariću, prenose Vijesti.

U transkriptima u koje “Vijesti” imaju uvid ne vidi se što mu je Pljevljak odgovorio, ali jasno proizlazi da je ponudio pomoć, jer mu policajac odgovara da će on to “sam sa drugom”.

“Ma ovo ću ja sa drugom, malo po malo, sam, biće to sve ok. Za tebe i sve... Oko njih ću se ja zabavljat koliko mogu, Imate vi bitnih stvari, sve će to doć na svoje”, piše Lazović tada pritvorenom narko-bosu.

Nekoliko sati prije nego je izvijestio Šarića kakav tim je okupio, uhapšeni bezbjednjak požalio mu se i da je njegov otac zakačio koronavirus, ali i pohvalio se kako plaća svoje kolege da čuvaju kuću u kojoj boravi stariji Lazović.

Tada poručuje i da će “je***i majku” svima koji se “slade Z”.

On slovom “Z”, u komunikaciji sa kriminalcima, označava svog oca, proizlazi iz dešifrovane komunikacije koju je Europol dostavio crnogorskim istražnim organima.

Tokom prepiske izvještava ga kakvi su mu planovi u borbi protiv škaljarskog klana i šefa te zločinačke ekipe, sada pokojnog Jovana Vukotića, da se priprema “da otme” vojnika tog škaljarca iz Kotora, ali i šalje fotografije ljudi koje muči...

Šariću je, osim povjerljivih podataka, slao i nebitne informacije, pričao mu o porodičnim prilikama, raspitivao se kakvo je mišljenje Pljevljaka o decenijskim prijateljima svog oca i da li im taj narko-bos vjeruje...

Petar Lazović uhapšen je u julu 2022. godine, iako je Specijalno državno tužilaštvo godinu prije toga iz Europola dobilo transkripte koji teško optužuju njega i Milovića, ali je tadašnji specijalni tužilac Saša Čađenović arhivirao predmet i oslobodio ih odgovornosti. Istraga je pokrenuta četiri mjeseca nakon odluke Čađenovića, i to tek kada je portal Libertas objavio prepiske policajaca s pripadnicima organizovane kriminalne grupe kavački klan i njihovim beogradskim plaćenicima Veljkom Belivukom i Markom Miljkovićem.

U međuvremenu, uhapšen je i Čađenović, kojeg teret da je kao specijalni tužilac igrao za Zvicerovu ekipu. On je nedavno izašao iz Istražnog zatvora, u koji su odlukom crnogorskih sudova poslati i njegov nekadašnji šef, glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić i stariji Lazović. I njih dvojicu terete da su službeni položaj podredili kavačkom klanu.

Svi su negirali krivicu.