Advokati odbrane dodali su da je jasno da se, kada je u pitanju Sky komunikacija, radi o pritisku javnosti i da je on aktuelizovan pred izbore.

Izvor: Facebook/Milo Božović/Screenshot

Advokati odbrane na ponovljenoj kontroli optužnice protiv Ljuba Milovića, Mila Božovića i ostalih optuženih, koja je okončana večeras u Višem sudu u Podgorici, tražili su da se obustavi postupak protiv svih okrivljenih, ističući da je optužnica ista kao ranija koju je sud prethodno vratio Specijalnom državnom tužilaštvu na ispravku, pišu Vijesti.

Advokat Miloš Vuksanović je kazao između ostalog da borba protiv kriminala korišćenjem Sky prepiski urušava pravosuđe.

"Specijalno državno tužilaštvo (SDT) je davno otpočelo kampanju u medijima, objavljivanjem sadržaja", kazala je između ostalog advokatica Bojana Franović osporavajući Sky kao dokaz.

Kako su advokati naveli, SDT nije preciziralo i konkretizovalo optuženja.

"Sve što je napisano, napisano je na osnovu Sky-a. Takav način masovne komunikacije je klasična špijunaža. Optužnica ne precizira gdje je droga, kako su je prenosili, da li su je natovarili na leđa, kome je prodata. Ne zna se ništa. Sve je paušalno. Nema droge, nema novca, nema ničega. Navode da su optuženi išli u Ekvador. Evo imaju potvrde o prelasku državne granice, pa će se vidjeti da nisu", istakao je advokat Dragoljub Đukanović.

Dodao je da kao odbrana imaju pravo da traže uvid u dokaze, u drogu, novac i slično. Dodao je da toga ovdje nema i da sve proizilazi iz navodne Sky prepiske.

Božović je danas na ročištu za kontrolu optužnice kazao da je stekao utisak da je po optužnici bio član kriminalne organizacije koja je imala za cilj, da vrši uticaj na izbore tokom 2020. godine u korist DPS-a. Dodao je da je njegovo političko djelovanje bilo presudno za smjenu DPS-a, te da je samim tim optužnica besmislena i navodi vezani za pomenuti politički uticaj. Takođe je naveo da je kao poslanik u Skupštini doprinio tokom glasanja za izmjenu tužilačkog zakona, nakon čega je smijenjen bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić, prenose Vijesti.

Vanraspravno vijeće Višeg suda u Podgorici kojim je predsjedavala sudija Vesna Kovačević, te sudije Igor Đuričković i Nenad Vujanović, kao članovi vijeća, u postupku kontrole i potvrđivanja optužnice Specijalnog državnog tužilaštva, donijelo je u februaru ove godine, rješenje kojim se vraća optužnica Specijalnog državnog tužilaštva, kojom se okrivljenima Milović Ljubu i drugim, stavlja na teret izvršenje krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije, kako bi se dopunila istraga i ispravile greške u optužnici. U rješenju se navodi za koja krivična djela se terete svaki okrivljeni pojedinačno.

Optužnicom je Ljubu Miloviću na teret stavljeno izvršenje krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401, a stav 1 u vezi stava 6 Krivičnog zakonika Crne Gore, deset krivičnih djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 300 stav 1 u vezi člana 23 stav 2 Krivičnog zakonika Crne Gore, krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 300 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, krivičnog djela izazivanje opšte opasnosti, krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija u sticaju sa krivičnim djelom izazivanje opšte opasnosti, pet krivičnih djela pranje novca.

Okrivljenom Milu Božoviću izvršenje krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije, tri krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, a okrivljenom Radoju Zvicer izvršenje tri krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 300 stav 2 u vezi člana 23 stav 2 Krivičnog zakonika Crne Gore.

"U optužnici se navodi da je okrivljeni Milo Božović, kao pripadnik kriminalne organizacije, koja je stvorena i organizovana 2019. godine imao zadatak da kao poslanik u Skupšini CG i član Odbora za bezbednost i odbranu Skupštine CG (ne navodeći kada je postao poslanik u Skupšini CG i član Odbora za bezbednosti odbranu Skupštine CG i da li je to bio u periodu kada je postao pripadnik kriminalne organizacije, a to je 2019. godina) prikuplja informacije i koristi ih za potrebe kriminalne organizacije, ne navodeći konkretne dokaze, ni sadržaj komunikacija ostvarenih preko SKY ECC aplikacije iz koji to proizilazi, kao ni kojim konkretno informacijama je okrivljeni Milo Božović, kao poslanik u Skupšini CG i član Odbora za bezbjednost i odbranu Skupštine CG, imao pristup i koje je to informacije isti odavao kao poslanik u Skupšini CG i član Odbora za bezbjednost i odbranu Skupštine CG kriminalnoj organizaciji, što optužnicu u tom dijelu čini nejasnom i nepreciznom", piše između ostalog u rješenju kojim je vraćena optužnica na ispravku.