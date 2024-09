Pozivajući se na član 442 Zakona o parničnom postupku, kako se navodi u rješenju privremena mjera ima snagu izvršne isprave i nemaju pravo prigovora.

Opština Budva mora u roku od 24 časa da iseli iz kancelarije na šestom spratu kompleksa TQ Plaza gradsku menadžerku Marijanu Božović i ključeve preda Turističkoj organizaciji Budva. To je odluka kotorskog Osnovnog suda koju je donio sudija Veljko Bulatović, a u koju su Vijesti imale uvid.

Sudija Bulatović donio je privremenu mjeru kojom je zabranio Opštini Budva da preduzima radnje i izvrši promjene na stvarima i poslovnim prostorima koji se nalaze na šestom i trećem spratu od 401 i 372 kvadrata u zgradi TQ Plaza, a koje mogu nanijeti štetu Turističkoj organizaciji Budva.

“Po prijemu ovog rješenja Opština Budva u roku od 24 časa da preda ključeve od kancelarija koje se nalaze desno od glavnih ulaznih vrata, te omogući Turističkoj organiizaciji Budva da ih nesmetano koristi i da se nadalje uzdrži od bilo koje radnje koja onemogućava Turističku oirganizaciju Budva u mirnom i nemetanom korišćenju nepokretnosti”, piše u rješenju sudije Bulatovića u koje su “Vijesti” imale uvid.

Pozivajući se na član 442 Zakona o parničnom postupku, kako se navodi u rješenju privremena mjera ima snagu izvršne isprave i nemaju pravo prigovora.

“Ova privremena mjera se određuje na teret i rizik predlagača obezbjeđenja (Turistička organizacija Budva) i ima trajati do pravosnažnog okončanja postupka po tužbi za smetanje posjeda”, navodi se u rješenju.

Podsjećamo, Turistička organizacija Budva podnijela je zahtjev kotorskom Osnovnom sudu da donese privremenu mjeru, osporavajući odluku potpredsjednice Opštine Budva Jasne Dokić, koja je krajem avgusta praktično oduzela kancelariju TO Budva i dala ih na upravljanje novoimenovanoj menadžerki grada Marijani Božović.

Time je počeo otvoreni rat između dvije strane, iza koga stoje dva zaraćena politička tabora nastala rascjepom jedinstvene koalicije, nekadašnjeg Demokratskog fronta, koju je na oktobarskim lokalnim izborima 2022. godine predvodio, sada pritvoreni, još uvijek aktuelni, predsjednik Opštine Budva Milo Božović, pišu Vijesti.

Na čelu TO Budva se nalazi Nemanja Kuljača, koji je bio drugi na listi “ Za budućnost Budve – Mladen Mikijelj” na majskim lokalnim vanrednim izborima ove godine, a opštinsku administraciju predvode kadrovi liste “Budva naš grad – Nikola Jovanović” koju je neformalno podržao pritvoreni Božović i koju i dalje kontroliše. Dvije sukobljene strane se mjesecima optužuju, a zbog nemogućnosti da i jedna i druga obezbijedi većinu u lokalnom parlamentu nakon majskih izbora, Budva se ponovo našla u izbornom ciklusu, drugom za nepunih pola godine.

Podsjećamo, Dokić, koja je inače bila druga na listi “Budva naš grad”, krajem avgusta stavila je van snage skupštinsku odluku iz septembra 2022. kojom je Opština Budva dala na korišćenje i upravljanje kancelarija na šestom spratu u TQ Plaza.

Kancelariju je koristio pomoćnik direktora TO Budva Nikola Kralj. Nakon imenovanja Marijane Božović, koju je postavila Dokić, uslijedili su višednevni pokušaji Opštine da uđu u kancelariju, koju je nekada koristio Milo Božović dok je bio menadžer grada, prije nego što je zamijenio Marka Carevića u fotelji prvog čovjeka grada, a koji je kancelariju u martu prošle godine uoči pritvaranja dao Kuljači na korišćenje.

Dokić je svoju odluku o oduzimanju kancelarija donijela pozivajući se na član 98 stav 1 tačka 27 Statuta Opštine Budva, ali i član 59 Zakona o lokalnoj samoupravi.

Podsjećamo, na šestom spratu nalazi se kompleks kancelarija, ukupno 401 kvadrata, od kojih je jedna koju je sada “preotela” Opština pripala Službi menadžera, dok ostale koriste zaposleni u TO Budva.

Sporna kancelarija gradskog menadžera je u istom hodniku sa ostalim, odnosno imaju ista ulazna vrata.

Turistička organizacija zatražila je od Osnovnog suda da donese privremenu mjeru, te da im Opština Budva preda ključeve kancelarije.

IZ TO Budva se pozivaju na odluku Odbora povjerenika Opštine Budva iz septembra 2022, kojom su ovoj organizaciji dati na upravljanje i korišćenje poslovni prostori u kompleksu TQ Plaza.

Podsjećaju da je u martu prošle godine zaključen ugovor između Opštine i TO Budva, koji je potpisao predsjednik Opštine Milo Božović (prim aut, Božović je uhapšen 13. aprila 2023).

Obezbjeđenje ispred kancelarije

“Ugovorom Opština Budva je dala Turističkoj organizaciji na korišćenje poslovne prostore od 401 kvadrata na šestom spratu i 372 kvadrata na trećem spratu TQ Plaze. Zaključenjem ugovora TO Budva je u martu prošle godine ušla u posjed poslovnih prostora i nesmetano ih koristila do 12. avgusta ove godine. Tog dana Marijana Božović, zaposlena u Opštini Budva, je stavila na vrata jedne od kancelarija svoje ime u ušla dok u njoj nije bilo zaposlenih. Zatim je 21. avgusta pokušano od osoba zaposlenih u Opštini Budva da zamijene bravu na spornoj kancelariji. Tog dana postavljeno je obezbjeđenje od strane Opštine Budva koje je fizički branilo da se uđe u kancelariju naredna dva dana. Potom je 27. avgusta primijećeno da su od strane Opštine Budva zamijenjene brave na četiri kancelarije i na vratima jedne od njih je bila zalijepljena Odluka o stavljanju van snage odluke o davanju na korišćenje poslovnog prostora TO Budva”, navodi se u sudskom zahtjevu.