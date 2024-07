Organizatorima te kriminalne ekipe koja je radila za kavački klan, SDT je označio Ojdanića i odbjeglog inspektora za suzbijanje krijumčarenja droga Ljuba Milovića.

Optuženi šef kriminalne grupe Mileta Ojdanić i član te organizacije Milo Božović strahovali su od dolaska Predraga Šukovića na čelo policije, ali ga je političar uvjeravao da se to neće desiti.

Bivši policajac, sada okrivljen za šverc kokaina i nekadašnji poslanik Demokratskog fronta, koji je prema tvrdnjama tužilaštva takođe učestvovao u tom nezakonitom poslu, o tome razgovaraju početkom 2021. godine, na tada zaštićenoj telefonskoj Skaj aplikaciji.

Božović tada govori svom, kako ga zove, kumu - da tadašnji potpredsjednik Vlade Dritan Abazović “gura” aktuelnog šefa Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) za direktora Uprave policije, pišu Vijesti.

“Gura Peđu Dritan za direktora policije”, piše Božović 11. januara 2021. godine, putem kriptovane aplikacije.

Ojdanić odgovara da Abazovićev politički pokret URA to čini od starta.

“Peđu od starta URA gura, kuku nama, da me ko ne čuje”, navodi on u tekstualnoj poruci.

Budvanin - tada član skupštinskog Odbora za bezbjednost i odbranu, na te se riječi osmjehuje, pa mu objašnjava šta se dešava iza scene...

“Hahahahaha... Ali, kumče dali smo mi našega kandidata, izgleda da će proći”...

“Ne daj bože Peđa kume, eto da ti kažem... Ja ne bi’ volio nikako. Iskreno ti kažem”, odgovara mu nekadašnji službenik Uprave policije.

Tadašnji poslanik u državnom parlamentu tvrdi da je Šukoviću poručio da se okane tog posla, jer ga neće podržati...

“Ja sam mu rekao da ne predaje papire, pošto neće dobiti našu podršku... samo da me ne čuje ko. Ja sam mu rekao da ne predaje papire pošto neće dobiti našu podršku... samo da me ne čuje ko”, piše on.

“Hahahaha, tako je samo da ko ne čuje, al piii”, odgovara sagovornik.

“Rekao mi je da neće... Kaže, neću onda predavati da se ne brukam”, tvrdi Božović.

Ojadnić konstatuje da su to odlične vijesti.

Šuković se, međutim, u to vrijeme kandidovao za čelnika policije...

Božović potom pojašnjava da bi to mjesto trebalo da preuzme advokat Dražen Medojević.

Medojević se te godine prijavio na konkurs za šefa Uprave policije, ali se nije našao u užem izboru nakon što je Uprava za kadrove objavila listu kandidata koji su prošli preliminarni dio konkursa za šefa Uprave policije.

Ocijenjeno je da nije imao pet godina rada na rukovodećem mjestu u sistemu policije, suda ili tužilaštva, što zakon propisuje.

Tada je u izjavi Vijestima rekao da se ne bi prijavio na konkurs za direktora policije, da mu ljudi iz Vlade koji su se bavili tumačenjem zakona prije postupka, nijesu rekli da ima sve uslove i sugerisali da bi trebalo da se prijavi...

“Trebalo bi Dražen Medojević da bude”, navodi Božović.

“To za direktora, jel brate”, pita Ojdanić.

“Da, da”...

“Ne poznajem ga, ali odličan čovjek”, konstatuje Ojdanić.

Budvanin potom kaže da će pomoćnici biti dva njegova prijatelja, što kod Ojdanića izaziva oduševljenje...

“A pomoćnici dva moja druga... Ovaj je advokat Andrijin (Mandić) iz državnog udara”...

“Super bi bilo”.

“Ih, kume, ne super, nego baš dobro”, dodaje Božović.

A onda, kroz osmijeh, dodaje da Ojdanić poruči Ivanu da još ne napušta policiju...

“Reci ti Ivanu neka ne napušta on policiju, pa lagano”....

“Hahaha”...

“Ma da, što bi trčao”, zaključuje Božović razgovor iz januara 2021. godine.

Razvoj situacije

U februaru 2021. godine, nakon talasanja u Vladi, Zoran Brđanin izabran je najprije za vršioca dužnosti, a kasnije i za direktora policije u punom mandatu.

On je izabran nakon što je devet kandidata testirano u Upravi za kadrove - osim njega u trci su bili i Dragan Klikovac, Dragan Radonjić, Dražen Vuković, Milan Delić, Dragan Arsović, Siniša Kovačević, Vojo Laković i Zoran Braunović.

Predrag Šuković koji je gotovo 30 godina u sistemu bezbjednosti na zahtjev glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića, krajem aprila 2022. godine, postavljen je za načelnika Specijalnog policijskog odjeljenja, gdje je za nešto više od dvije godine promijenio gotovo cijeli sastav i postavio sistem za postupanje u obimnim predmetima SDT-a, pišu Vijesti.

Od kako Novović rukovodi SDT-om, službenici SPO uhapsili su ogroman broj pripadnika organizovanih kriminalnih grupa, podnijet je veliki broj obimnih optužnica i otvorene su brojne istrage za stvaranje kriminalne organizacije, korupciju ali i ratne zločine...

Šuković je tokom policijske karijere bio na brojnim rukovodećim pozicijama, a tokom 2012. godine kada je direktor Uprave policije bio Božidar Vuksanović, on je pokrivao poziciju šefa Odjeljenja za borbu protiv organizovanog kriminala.

U to vrijeme bavio se istraživanjem serije prijetnji i napada na novinarku “Vijesti” Oliveru Lakić, ali i sumnjama da se iza mojkovačke fabrike “Tara” krije šverc cigareta u koji su uključeni visoki policijski funkcioneri.

Za vrijeme ere direktora Slavka Stojanovića, a kasnije i nakon povratka Veselina Veljovića na čelo UP, Šuković je bio sklonjen sa rukovodećih pozicija u šemi policijskog aparata.

U ljeto 2016. ranjen je u samom centru Podgorice, a na osoba koja je pucala na njega nikada nije identifikovana niti je taj slučaj i motiv rasvijetljen.

Zbog toga slučaja tri mjeseca kasnije je uhapšen, a potom se sudilo pukovniku u penziji Radovanu Aleksiću.

Vojni oficir od početka je tvrdio da je proces protiv njega montiran, da nema nikakve veze sa pucanjem na inspektora Šukovića, što se kasnije potvrdilo i pravosnažnom sudskom odlukom.

Optužnica protiv policijskog kartela

Ojdanić i Božović optuženi su u istom predmetu, a skupa sa njima i nekadašnji pomoćnik direktora Uprave policije Dejan Knežević, policajac Ljubo Milović i drugi...

Optužnicu protiv takozvanog policijskog narko kartela podiglo je Specijalno državno tužilaštvo (SDT), a tim aktom ukupno 21 osoba tereti se, između ostalog, zbog šverca oko 4,3 tone kokaina, pranja oko sedam miliona eura, nezakonitog uticaja na političku i izvršnu vlast i rezultate parlamentarnih izbora 2020. godine, ali i primjenjivanja nasilja i zastrašivanja...

Među njima je 12 policajaca, nekadašnjih i onih koji su u momentu hapšenja bili aktivni u službi.

SDT u tom slučaju krivično goni i Ivana Stamatovića (40), Nebojšu Bugarina (43), Petra Lazovića (33), Marka Novakovića (37), Milana Popovića (40), Miloša Mišurovića (41), Vladimira Bajčetu (43), Gorana Stojanovića (40), Dejana Kneževića (50) i Darka Kneževića (44) da su u kriminalnim poslovima sarađivali sa bivšim predsjednikom Opštine Budva Božovićem (46), šefom kavačkog klana Radojem Zvicerom (41), Božidarom Jabučaninom (46), Aleksandrom Kekovićem (31), Draženom Milovićem (36), Filipom Zindovićem (34) koji se ranije prezivao Kljajević, Ivanom Nikolićem (37), Tihomirom Adzićem (38), Ivanom Mijatovićem (38) i više NN lica.

Pojedince u toj krimi-ekipi terete da su po nalogu Milovića i Ojdanića organizovali šverc kokaina iz Ekvadora do država Evropske unije i Turske, novac stečen od kokaina transportovali u Srbiju i Crnu Goru, ali i primjenjivali nasilje i zastrašivali druga lica, nabavljali veće količine oružja i eksplozivnih materija...uticali na postavljanje njima bliskih lica na rukovodeća mjesta u Upravi policije...

Plava sveska...

Pritvoreni Milo Božović bio je poslanik DF-a od septembra 2020. do aprila 2022. a jedno je vrijeme bio u Odboru za bezbjednost i odbranu.

Božović je uhapšen u aprilu 2023. po nalogu SDT-a zbog sumnje da je bio član organizovane kriminalne grupe, koja se se bavila švercom velikih količina kokaina iz Latinske Amerike u Evropu.

Tokom kontrole optužnice protiv Božovića i ostalih članova kriminalne organizacije u Višem sudu u Podgorici, njegov tadašnji pravni zastupnik advokat Milo Jovanović dostavio je sudu “plavu svesku” u kojoj je bivši poslanik upisivao važne podatke kao član skupštinskog Odbora za bezbjednost.

Odbrana Božovića je u medijima objavila “plavu svesku” i dostavila je sudu kako bi dokazali da “on nije dio kriminalnog klana koji je krijumčario kokain, kako se to navodi u optužnici, već da se zalagao za otkrivanje veza kriminalnih klanova i njihovih pomagača u policiji, u čemu mu je navodno pomagao Predrag Šuković”.

Sveska sadrži svojeručno napisane sugestije, savjete i informacije, za koje odbrana tvrdi da je Šuković tokom 2021. godine davao Božoviću.