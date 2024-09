Ojdanić - optuženi šef kriminalne grupe za šverc kokaina, na Skaj aplikaciji prvi se javlja Božoviću početkom januara 2021. godine i nakon uobičajenih pozdrava, obavještava ga da im je prijatelj preminuo...

Izvor: Printscreen

Mileta Ojdanić bezuspješno je svojevremeno pokušavao da odgovori Mila Božovića da se ne petlja u prebacivanje tijela zajedničkog prijatelja koji je preminuo u Ekvadoru, navodeći da bi to moglo da mu škodi i da bi neko zbog toga mogao da mu namjesti aferu o povezanosti sa Šarićima.

Tadašnji gradonačelnik Budve, međutim, nije htio da čuje za to - govorio je da bi ga bilo sramota ostaviti tamo i da mora biti sahranjen u glavnom gradu Srbije...

Ojdanić - optuženi šef kriminalne grupe za šverc kokaina, na Skaj aplikaciji prvi se javlja Božoviću početkom januara 2021. godine i nakon uobičajenih pozdrava, obavještava ga da im je prijatelj preminuo...

“Tigar je bio... Nek mu je prosto sve. Dobro nas je rastužio... Dobar čovjek”, objašnjava tokom razgovora Ojdanić.

Naglašava da je brat pokojnika taman bio došao u Ekvador prije tog slučaja i govori da mu je jedina briga kako da se tijelo pokojnika sada prebaci u Beograd.

“Brat mu je samo time opterećen sad”, piše bivši policajac i kaže da mu je rekao da ne brine zbog toga.

“Neka vala, sramota bi bila da ostane tamo”, odgovara mu Budvanin, pišu Vijesti.

Božovića, piše, interesuje kako ide procedura, a Ojdanić mu odgovara da misli da se sve završava putem ambasade.

“Ima li ambasada u Ekvadoru?”, pita tadašnji poslanik Demokratskog fronta i član skupštisnkog odbora za bezbjednost i odbranu.

Pošto dobije potvrdan odgovor, političar kaže da misli da će uspjeti da dopre do ambasadora.

“Da probam da dođem do njega... Mislim da mogu.”

“Ok, ok, no ne znam kako ćeš to... Nemoj preko tel. ipak”, govori mu Ojdanić.

“Lako, boli me ku*ac. Zovem sjutra ove u Srbiji”, odgovara Božović.

“Ma jes tako, al’ nije tako brate, da ti ne naprave aferu”, upozorava ga nekadašnji policajac.

Potom mu objašnjava da bi to trebalo da završi drug pokojnika iz Beograda, preko svojih advokata.

“Znaš kako, ovaj mu drug iz BG što je tamo će da zove svog advokata, kume. Advokat da ide u ambasadu. On nije bio na svoje ime tamo, a njegovo ime kad se pomene je sinonim za Šariće.”

Ojadnić kaže da je ta činjenica alarm, pišu Vijesti.

“To je alarm i to je nezgodno. I moglo bi da ti donese baš neprilike.”

Božović odgovara da je to u redu, ali da mu piše ako bude bilo kakvih zastoja.

“A problem ne može, kume, da mi bude vala”...

“Ali shvataš, moramo razmišljati... Kume, lajanje, prozivke, bla, bla, bla”, dodaje Ojdanić.

“Ne mogu me povezati sa Šarićima”, odgovara Božović.

Ojdanić ipak insistira na opreznosti:

“100 službi i struja, sve znaš i svakog slušaju... Đavoli se čine”, pojašnjava nekadašnji službenik Uprave policije.

“Vidi ako ne treba da se zove super, ali ako nema potrebe, baš me zabolje”, zaključuje Božović.

Ojdanić i Božović optuženi su u istom predmetu, a skupa sa njima i nekadašnji pomoćnik direktora Uprave policije Dejan Knežević, policajac Ljubo Milović i drugi...

Optužnicu protiv takozvanog policijskog narko kartela podiglo je Specijalno državno tužilaštvo (SDT), a tim aktom ukupno 21 osoba tereti se, između ostalog, zbog šverca oko 4,3 tone kokaina, pranja oko sedam miliona eura, nezakonitog uticaja na političku i izvršnu vlast i rezultate parlamentarnih izbora 2020. godine, ali i primjenjivanja nasilja i zastrašivanja...

Među njima je 12 policajaca, nekadašnjih i onih koji su u momentu hapšenja bili aktivni u službi.

Organizatorima te kriminalne ekipe koja je radila za kavački klan, SDT je označio Ojdanića i odbjeglog inspektora za suzbijanje krijumčarenja droga Ljuba Milovića.

SDT u tom slučaju krivično goni i Ivana Stamatovića (40), Nebojšu Bugarina (43), Petra Lazovića (33), Marka Novakovića (37), Milana Popovića (40), Miloša Mišurovića (41), Vladimira Bajčetu (43), Gorana Stojanovića (40), Dejana Kneževića (50) i Darka Kneževića (44) da su u kriminalnim poslovima sarađivali sa bivšim predsjednikom Opštine Budva Božovićem (46), šefom kavačkog klana Radojem Zvicerom (41), Božidarom Jabučaninom (46), Aleksandrom Kekovićem (31), Draženom Milovićem (36), Filipom Zindovićem (34) koji se ranije prezivao Kljajević, Ivanom Nikolićem (37), Tihomirom Adzićem (38), Ivanom Mijatovićem (38) i više NN lica.

Pojedince u toj krimi-ekipi terete da su po nalogu Milovića i Ojdanića organizovali šverc kokaina iz Ekvadora do država Evropske unije i Turske, novac stečen od kokaina transportovali u Srbiju i Crnu Goru, ali i primjenjivali nasilje i zastrašivali druga lica, nabavljali veće količine oružja i eksplozivnih materija... uticali na postavljanje njima bliskih lica na rukovodeća mjesta u Upravi policije...