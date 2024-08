Branioci pritvorenog predsjednika Opštine Budva Mila Božovića, advokati Bojana Franović Kovačević i Danilo Mićović, reagovali su na tekst objavljen 23.avgusta.

Njihovo reagovanje prenosimo integralno:

“Naslov teksta objavljen u nezavisnom dnevniku Vijesti na naslovnoj strani 23. 08. 2024. godine ‘Skaj: Milo Božović tražio da se kokain doprema u primorsku opštinu - Šećer se šalje za Bar imamo top vađenje’ predstavlja grubo kršenje pretpostavke nevinosti i očigledan pokušaj pritiska na postupajuće sudije Višeg suda u Podgorici i Apelacionog suda Crne Gore koje treba ovih dana da odlučuju o kontroli pritvora.

Ono što nedostaje navedenom tekstu, ukoliko neko zaista želi istinito da izvještava, je i nesporna činjenica da se Milo Božović u pritvoru nalazi od 13. 04. 2023. godine i na današnji dan, i pored konstantnih objavljivanja ovakvih i sličnih tekstova, u odnosu na njega nije potvrđena ni jedna jedina optužba objavljena u tim istim tekstovima. Ne da nije potvrđena nego je čak optužnica vraćena na dopunu istrage iz razloga što, citiramo odluku suda: ‘Optužnica ne sadrži jasne i valjane razloge u pogledu postojanja osnovane sumnje u odnosu na okrivljene, odnosno ne sadrži razloge koji bi zadovoljili nezavisnog posmatrača da vjeruje da je određeno lice, konkretno okrivljeni, osnovano sumnjivi da su izvršili svako krivično djelo koje je predmet optužbe’.

Milo Božović se na današnji dan nalazi u pritvoru nezakonito pod netačnim i proizvoljnim optužbama i interes javnosti je da zna i za drugu stranu medalje postupaka koji se vode protiv njega.

A druga strana medalje izgleda ovako:

Ne postoji način da se navodne predmetne komunikacije provjere kako u smislu same sadržine, tako u smislu ko je navodna osoba koja komunicira! Ovo iz razloga što nadležni pravosudni organi koji postupaju u ovim predmetima ne posjeduju ‘meta’ podatke sa sky ecc platforme! Neka nas demantuju ako ih posjeduju. Ovo dalje znači da sa sadržinom materijala može da manipuliše bilo ko, a da se nikada ne utvrdi da je uopšte manipulisano, ko je i na koji način manipulisao. Koliko se ozbiljno postupa sa materijalom od tako velikog značaja za borbu protiv kriminala najbolje govori činjenica da je isti dostupan na dnevnom nivou u medijima u Crnoj Gori jednako kao i sportska rubrika. A zašto je to tako? Pa upravo zato što nedostaje dokaza u odnosu na Mila Božovića pa se pritiskom kroz medije to pokušava nadomjestiti.

Pravo javnosti jeste da zna i podržavamo u punom smislu istraživačko novinarstvo, pa i pozivamo sve nezavisne novinare istraživače da istraže kako je nezakonito dodat pritvorski osnov Milu Božoviću kako bi se obezbijedilo da isti ne izađe iz pritvora u dogledno vrijeme, a da istovremeno taj pritvorski osnov nije postojao u slučaju Vesne Medenice, Blaža Jovanića, Dejana Kneževića, Slavka Stojanovića i drugih. Da budemo potpuno jasni, u naprijed navedenim slučajevima nije ni trebalo da stoje ti pritvorski osnovi, jednako kao što isti ne stoji ni u slučaju Mila Božovića. Dalje ih pozivamo da istraže kako su se antidatirala rješenja o produženju pritvora u Višem sudu u Podgorici i kako je to pokrivao Apelacioni sud Crne Gore za vrijeme prethodnih predsjednika. Takođe ih pozivamo da istraže zašto se o žalbama na rješenja o produženju pritvora odlučuje nakon što se donesu po čak dva nova rješenja, pa izjavljena žalba postaje bespredmetna.

I da se vratimo na početak ovog reagovanja, u konačnom ih pozivamo da istraže kome na ovakav, nezakonit i proizvoljan način treba Milo Božović u pritvoru?

Ono što treba da zabrine crnogorsku javnost nisu senzacionalistički naslovi iz medija o pojedinim politički interesantnim subjektima, već činjenica da pravosudni sistem u Crnoj Gori, i pored velikog truda pojedinih i rijetkih kvalitetnih kako sudija tako i tužilaca, trenutno ne funkcioniše, pa se njime može poslužiti ko poželi na način na koji poželi”, piše u njihovom reagovanju.