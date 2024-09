Zorana Lazovića nikada niko nije zvao Franc, niti je on ikada tražio od bilo koga da se u automobile ugrađuje štek za drogu ili oružje.

To je, reagujući na tekst "Vijesti", kazao njegov branilac, advokat Zoran Piperović.

"Ne sumnjam u vjerodostojnost onoga što je preneseno iz Skaj prepiske, ali moram da istaknem da mog branjenika Lazović Zorana niko ni u porodici, ni u komšiluku, ni na ulici, ni na poslu, nije oslovljavao imenom koje je tamo pomenuto, a to je da mu je nadimak Franc. Nadalje, moj branjenik nikada nije bio u posjedu škode sperba niti S klase, ako se radi o mercedesu ili škodi S klase. Niko nikada od članova njegove porodice nije upravljao vozilima te klase i potpuno je apsurdno da Lazović traži od bilo koga, pa i sina, da interveniše kod nekoga ko bi trebao da ugradi u autlomobilu štek za drogu ili oružje. Ovo iz jednog jedinog razloga - nikada u svom životu, a to je i sam naglasio više puta, Zoran Lazović nije prošvercovao pola grama bilo koje nedozvoljene supstance, ili bilo kakvo oružje, jer prosto za tim nije imao potrebe, a imao je naoružanje uz dozvolu državnih organa kojej je zatečeno kod njega kući. Dakle, uz konstataciju da ne sumnjam da je išta izmišljeno sa Skaja, govorim samo o nevjerodostojnosti onoga što je eventualno bila prepiska između dva lica koja ste naveli, jer je to prosto nepojmljivo i apsolutno nema veze sa mojim branjenikom Zoranom Lazovićem. Otkud to na Skaj prepisci i na koji način, utvrdiće nadležni sud".

"Vijesti" su danas objavile dio prepiske između Lazovićevog sina Petra Lazovića i vođe zločinačkog kavačkog klana Radoja Zvicera, iz koje proizilazi da je bivši bezbjednjak Zoran Lazović tražio svojevremeno nekoga ko može u dva automobila napraviti takozvane štekove, koji se najčešće koriste za nezakoniti prenos droge, cigareta, oružja...