Ustavni sud je presudio da je Viši sud u Podgirici povrijedio prava policijskog funkcionera Dejana Kneževića i ocijenio da razlog pritvora opasnost od bjekstva ne postoji.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Ustavni sud (US) donio je odluku da je Viši sud povrijedio član 5 stav 2 Evropske konvencije o ljudskim pravima u predmetu protiv osumnjičenog v.d. pomoćnika direktora Uprave policije Dejana Kneževića.

Ustavni sud u vijeću koje su činile sudije - Budimir Šćepanović, Desanka Lopičić i Miodrag Gogić, takvu odluku donio je jer Viši sud 32 dana nije odlučivao o pritvoru osumnjičenog Kneževića.

"Svako kome je uskraćena sloboda hapšenjem ili lišavanjem slobode ima pravo uložiti žalbu sudu kako bi sud, u kratkom roku, razmotrio zakonitost lišavanja slobode i ukoliko ono nije bilo zakonito naložio oslobađanje", piše u članu Evropske konvencije, za koju US tvrdi da je povrijeđen, prenose Vijesti.

Sudsko vijeće US, donijelo je i odluku da ne stoje ni pravni razlozi - opasnost od bjekstva, a zbog kojeg se bivši prvi čovjek kriminalistike nalazi u pritvoru od 23. marta ove godine.

Nakon odluke US, a po žalbi advokata Kneževića, Viši sud je dužan da odmah, a najkasnije u roku od 30 dana, u ponovljenom postupku poštuje pravne razloge koje je dao Ustavni sud.

Dejan Knežević uhapšen je 22. marta ove godine zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i odavanje službene tajne.

Vijeće Vrhovnog suda Crne Gore, odlučujući o predlogu Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore Kti-S.br.6/23 od 19.juna 2023. produžilo mu je pritvor na još tri mjeseca odnosno do 22. septembra 2023. godine. Vijeće Vrhovnog suda u sastavu sudije Zorana Šćepanovića kao predsjednika vijeća i sutkinja Marijane Pavićević i Milenke Seke Žižić donio je odluku da mu pritvor najduže može trajati do 22. septembra 2023. godine do 17.30 časova, podsjećaju Vijesti.