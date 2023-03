Direktor Uprave policije Zoran Brđanin kazao je da nije saslušavan povodom hapšenja Dejana Kneževića, te da ne razmatra ni podnošenje ostavke.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

To je saopšteno Vijestima iz Uprave policije, odgovarajući na pitanja o istrazi Specijalnog državnog tužilaštva u kojoj je uhapšen i njegov prvi saradnik - pomoćnik direktora za borbu protiv kriminala Dejan Knežević.

"Direktor Uprave policije nije saslušan u okviru navedenog predmeta niti smatra da ima direktne ili indirektne odgovornosti zbog lišenja slobode v. d. pomoćnika direktora za Sektor za borbu protiv kriminala, a samim tim ni razloga da podnese ostavku na funkciju direktora Uprave policije. Ovom prilikom ukazujemo da je upravo u mandatu ovog rukovodstva policije došlo do, između ostalog, najvećih zapljena narkotika na području Crne Gore i hapšenja istaknutih članova kriminalnih klanova, i to u saradnji sa međunarodnim partnerima, SDT-om i drugim nadležnim organima, a što je pozitivno istaknuto i u relevantnim međunarodnim izvještajima. Te akcije su sprovedene profesionalno i direktor Uprave policije nema zasada dokaza da je tokom tog perioda došlo do zlupotreba ovlašćenja unutar rukovodstva Uprave policije", rečeno je "Vijestima" iz institucije kojom rukovodi Brđanin.