Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je spreman da ponovo napadne Iran ukoliko procijeni da je to neophodno, ne isključujući mogućnost novih udara već sada.

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Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da ne bi oklevao da ponovo izvede napade na Iran, ukoliko bi procijenio da je to neophodno.

U intervjuu za "Sejlem njuz" (Salem News), Tramp je rekao da SAD "trenutno veoma dobro stoje po tom pitanju", navodeći da iz tog područja sada odlazi više nafte nego prije početka rata.

Prema njegovim riječima, SAD potpuno kontrolišu Ormuski moreuz, uprkos učestalim napadima, koji se dešavaju gotovo svakodnevno, na brodove koji tuda prolaze.

"Odgovor glasi - ako bih vidio da stvari kreću u drugom smjeru, napao bih Iran. Moguće je čak i da bih to učinio upravo sada", zaključio je Tramp.