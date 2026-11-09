Američki predsjednik Donald Tramp govorio je o mogućnosti novih vojnih napada na Iran i otkrio koje bi mete američke snage mogle da gađaju ukoliko pregovori ne uspiju.

Izvor: X/NBARetweet

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u nedelju da su novi napadi na Iran "malo vjerovatni" ukoliko pregovori o nuklearnom programu Teherana i ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza budu napredovali. Tu tvrdnju ponovio je pet puta tokom intervjua, piše CNN.

"Sve zavisi od toga da li će potpisati veoma čvrst sporazum", rekao je Tramp u dvadesetominutnom telefonskom razgovoru za CNN.

"Odgovor je da je to malo vjerovatno. Oni su propala nacija. Upravo je objavljeno, vidjeli ste, ove godine imaju inflaciju od 301 odsto. Malo je vjerovatno da će to biti potrebno. Uradio bih to kada bih morao, ali smo ih veoma snažno pogodili. Udario sam ih toliko jako da ne možete ni da zamislite", rekao je Tramp.

"Zato je malo vjerovatno da ću morati. Finansijski propadaju. Vojno smo ih pogodili. Mogli bismo da ih dokrajčimo", dodao je američki predsjednik.

"Spremni smo"

Osam mjeseci od početka rata, obje strane nalaze se u pat-poziciji. Vojne akcije su retke, a značajnijeg diplomatskog napretka nema, dok iranske snage i dalje napadaju tankere u Ormuskom moreuzu.

Dvije države, kao ni zvaničnici Katara, koji posreduje u pregovorima, ne otkrivaju detalje o njihovom toku.

Iranski tvrdolinijaši rezultate prošlonedeljnih izbora za američki Kongres vide kao znak slabljenja Trampovog mandata.

Na izborni rezultat delimično je uticala i nepopularnost rata među američkim biračima, a iranski tvrdolinijaši smatraju da će Tramp sada lakše popustiti njihovim zahtjevima.

Ti zahtjevi uključuju nastavak nuklearnog programa, za koji Teheran tvrdi da mu je potreban za proizvodnju energije, kao i zadržavanje kontrole nad Ormuskim moreuzom.

CENTCOM forces disabled a commercial vessel in the Gulf of Oman, Nov. 7, after the ship’s civilian crew ignored repeated warnings and attempted to violate the naval blockade against Iran multiple times. A U.S. military aircraft fired precision munitions at the stern of St. Kitts-flagged M/V Huda, disabling the ship after CENTCOM forces directed the crew to abandon targeted spaces. The cargo vessel tried to depart regional waters after visiting an Iranian port.Read the full release online: https://t.co/5wW1LqN1oW — U.S. Central Command (@CENTCOM)November 7, 2026

Iran se zbog američkih sankcija suočava sa poteškoćama u prodaji sirove nafte na svjetskom tržištu, dok su milijarde dolara iranske imovine u stranim bankama zamrznute.

Tramp, koji je ranije slao kontradiktorne poruke o završetku rata, tokom intervjua je jasno poručio da su američke snage u regionu spremne ukoliko izda naređenje za napad.

"Spremni smo. Ovdje imam tri nosača aviona. Upravo je stigao i treći. Imamo ih tri. Potpuno su spremni za akciju", rekao je.

Američki predsjednik dodao je da su SAD identifikovale infrastrukturne ciljeve u Iranu za slučaj nove vojne akcije, među kojima su elektrane i mostovi.

"Na nišanu imamo 38 mostova koje možemo da srušimo za bukvalno sat vremena", izjavio je Tramp. "Svi će biti srušeni."

Ipak, dodao je da bi radije izbjegao uništavanje iranske infrastrukture.

"Ne želim to da uradim jer bi im bilo potrebno deset godina da ih ponovo izgrade", rekao je.

"Ne volim da rušim mostove. Most je najteže izgraditi. Za to su potrebne godine, a ja sam dobar graditelj", dodao je Tramp.

Iscrpljene iranske zalihe

Diplomatske aktivnosti na Bliskom istoku intenzivirane su nakon američkih izbora održanih prošlog utorka.

Katar je u petak saopštio da je Tramp pozvao katarskog emira, šeika Tamima bin Hamada el Tanija, sa kojim je razgovarao o smirivanju tenzija.

Dan ranije, iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči razgovarao je sa kolegama iz Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Omana, Pakistana, Kuvajta, Jordana, Turske, Kipra i Katara.

Na pitanje o sposobnosti Irana da se odbrani od novih američkih napada, Tramp je utvrdio da je iranska protivvazdušna odbrana uništena.

"To je nezaustavljivo jer nemaju protivvazdušno oružje. Cjelokupna njihova protivvazdušna odbrana je nestala", rekao je.

Američki predsjednik iznio je i nove procjene o stanju iranskih zaliha raketa i dronova.

Prema njegovim tvrdnjama, iranski režim raspolaže sa svega 10 odsto kapaciteta za proizvodnju raketa i 15 odsto kapaciteta za proizvodnju dronova.

"Jedino što mogu jeste da rade na nivou od oko 10 odsto, da proizvedu poneku raketu i poneki dron. Dronovi su na oko 15 odsto jer im je većina fabrika uništena", rekao je Tramp.

"Najvjerovatnije neće biti potrebno", ponovio je govoreći o mogućnosti nove vojne akcije.

"Očajnički žele da postignu dogovor", zaključio je američki predsjednik.

(Index.hr/Mondo)