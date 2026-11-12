Dok kineska vojska uprkos crnoj listi nabavlja najmoćnije Nvidijine čipove, u Bijeloj kući bukti sukob jer ministar trgovine koči strože mjere koje je odobrio Donald Tramp.

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Ministar trgovine Hauard Latnik usporava nastojanja američkog predsjednika Donalda Trampa da uvede strože mjere kontrole nad kompanijama za koje se sumnja da kineskom tržištu preusmjeravaju Nvidijine čipove. O tome su, prema pisanju Rojtersa, govorili visoki zvaničnici američke administracije.

Tramp je prošlog četvrtka, po treći put od početka ove godine, odobrio pooštravanje kontrola nad kompanijama za koje postoji sumnja da učestvuju u preusmjeravanju čipova. Prije donošenja odluke konsultovao se i sa milijarderom Ilonom Maskom.

Uprkos predsjednikovoj odluci, Latnik je, kako navode izvori, u više navrata usporavao realizaciju planiranih mjera.

Sastanak u Bijeloj kući

Prošlog četvrtka u kriznoj sali Bijele kuće održan je sastanak kojem su prisustvovali ministar trgovine Hauard Latnik, ministar finansija Skot Besent, ministar odbrane Pit Hegset, trgovinski predstavnik Džejmison Grir i državni sekretar Marko Rubio.

Tokom razgovora, Besent je kritikovao Latnika zbog protivljenja njegovog ministarstva sprovođenju mjera kontrole izvoza. Latnik je, prema navodima, prividno prihvatio iznesene primjedbe, ali je naglasio da o daljim koracima mora prethodno da se konsultuje sa predsjednikom Donaldom Trampom.

Kineski vojni univerzitet probio blokadu

Nesuglasice unutar američke administracije dolaze u trenutku kada podaci o javnim nabavkama ukazuju na ozbiljne nedostatke u sistemu kontrole izvoza. Prema tim informacijama, jedan kineski univerzitet, za koji se navodi da ima bliske veze sa vojskom, prošlog mjeseca nabavio je napredne Nvidijine H200 čipove za vještačku inteligenciju, iako se nalazi na američkoj listi sankcionisanih subjekata.

Otkriće je dodatno pojačalo pritisak u Vašingtonu na kompaniju Nvidia i njenog izvršnog direktora Džensena Huanga. Huang se zalaže za ublažavanje ograničenja koja se odnose na prodaju čipova za vještačku inteligenciju kineskom tržištu, dok su dodatnu pažnju izazvali izvještaji prema kojima je bio meta kineske špijunske operacije.

Kongres traži hitan sastanak sa direktorom Nvidije

Huang smatra da bi nastavak izvoza Nvidijinih čipova u Kinu pomogao Sjedinjenim Američkim Državama da zadrže vodeću poziciju u tehnološkoj industriji, istovremeno održavajući zavisnost kineskih kupaca od američkih proizvoda i tehnologije.

Međutim, dio američkih kongresmena upozorava da bi omogućavanje Kini da koristi najnaprednije Nvidijine čipove moglo ubrzati razvoj sistema vještačke inteligencije namijenjenih projektovanju naoružanja, obavještajnim operacijama i unapređenju vojnih kapaciteta te zemlje.

A Chinese university with ties to the military acquired two advanced Nvidia H200 AI chips despite being on a US export blacklist, Reuters reports. https://t.co/vSNy5ns6tQ — TaiwanPlus News (@taiwanplusnews)November 11, 2026

Predstavnici obje političke stranke u američkom Kongresu, i demokrate i republikanci, zalažu se za pooštravanje kontrole nad kineskim pristupom naprednim čipovima. Njihovi zahtjevi obuhvataju strože praćenje distribucije poluprovodnika, kao i intenzivniji nadzor Kongresa nad njihovim izvozom.

Dodatnu pažnju izazvali su zahtjevi trojice republikanskih predsjednika kongresnih odbora, koji su zatražili sastanak sa izvršnim direktorom Nvidije Džensenom Huangom za 18. novembar. Povod za sastanak su njegovi navodni kontakti sa kineskim obavještajnim zvaničnikom.