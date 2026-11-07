Gradonačelnik Krakova Lukaš Gibala proglasio je četvorodnevnu žalost, do 11. novembra, nakon pucnjave u kojoj je poginulo šest ljudi.

Izvor: MONDO

Gibala je sazvao krizni štab u gradskoj upravi, gdje su u toku aktivnosti nadležnih službi, prenosi TVP.

Ministar unutrašnjih poslova i administracije Marćin Kjervinski izjavio je da je jedan od povrijeđenih u veoma teškom stanju i da je u toku njegova operacija.

U pucnjavi je povrijeđen i ruski državljanin, rekao je neimenovani izvor upoznat sa situacijom za RIA Novosti, ali nije navodio stanje ranjenog muškarca.

Policija Malopoljskog vojvodstva demantovala je navode da je jedan policajac preminuo od posljedica povreda zadobijenih tokom intervencije.

Šest ljudi je ubijeno, a 15 je povrijeđeno, uključujući dva policajca u pucnjavi u na trgu u centru Krakova iz automobila u pokretu.

Među ubijenima su četiri su žene i dvojica muškaraca, objavio je Reuters, pozivajući se na poljske zvaničnike.

Napadač je automobilom ušao na glavni gradski trg i počeo pucati na slučajne prolaznike. Pucao je i na tramvaj javnog prevoza.

Gradska uprava saopštila je da je tokom napada iz automobila u pokretu pucano na tramvaj i tom prilikom razbijeno je staklo u kabini vozača, ali ni vozač ni putnici nisu povrijeđeni.

Policija je potvrdila da je napadač poljski državljanin. I nakon što ga je policija ranila, nastavio je da puca na njih, rekla je portparol policije, prenosi Asošijeted pres.

Prema njenim riječima, 24-godišnji napadač nosio je vojnu uniformu i pancir, te koristio dugo vatreno oružje vojnog tipa. Policajci su u njegovom automobilu pronašli dodatno oružje i municiju.

Policija je potvrdila da je djelovao sam i da više nema opasnosti za građane.

(Srna)