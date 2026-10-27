Građani Izraela danas izlaze na parlamentarne izbore koji bi mogli da odluče političku budućnost zemlje, dok istraživanja javnog mnjenja ukazuju na tijesnu trku između aktuelnog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg načelnika Generalštaba Gadija Ajzenkota.

Izvor: JNA PRESS, JNA PRESS / Alamy / Profimedia / Alexi J. Rosenfeld / Getty images / Profimedia

Građani Izraela danas izlaze na birališta na izborima koje mnogi smatraju jednim od najvažnijih u istoriji zemlje. Prema navodima medija, čak 70.000 Izraelaca doputovalo je iz inostranstva kako bi glasalo, dok će oko pola miliona građana prvi put imati pravo glasa.

Istraživanja javnog mnjenja objavljena u petak ukazuju na gotovo izjednačenu trku između aktuelnog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg načelnika Generalštaba Gadija Ajzenkota.

Međutim, prema projekcijama, nijedan od njihovih političkih blokova neće osvojiti 61 poslaničko mjesto, koliko je potrebno za formiranje parlamentarne većine. To znači da bi nakon izbora mogli da uslijede višenedeljni, pa čak i višemjesečni pregovori o formiranju nove vlade, piše BBC.

Ko se bori za vlast u Izraelu?

Izraelski proporcionalni izborni sistem podrazumijeva formiranje koalicionih vlada, a politički savezi često mogu da dovedu do neočekivanih ishoda. Ovogodišnji izbori posebno su neizvjesni, dok su pojedine stranke već postavile jasne uslove za eventualnu saradnju.

Ajzenkot, koji predvodi novoformiranu stranku Jašar, glavna je figura takozvanog "bloka za promene", koji okuplja političke partije različitih ideoloških opredeljenja, ali sa zajedničkim ciljem da smijene Netanjahua.

Među liderima tog bloka nalaze se bivši premijer Naftali Benet i Avigdor Liberman, obojica desničarski političari sa čvrstim stavovima o bezbjednosti, kao i Jair Golan, bivši general koji pripada lijevom političkom spektru.

Za Netanjahua, koji je prvi put postao premijer 1996. godine, ostanak na vlasti zavisiće od nastavka saradnje sa krajnje desničarskim i ultraortodoksnim strankama koje čine njegovu sadašnju vladajuću koaliciju, najdesniju u istoriji Izraela.

Na izborima učestvuju i dva bloka arapskih stranaka. Oko petine stanovništva Izraela čine Arapi, od kojih se mnogi izjašnjavaju kao palestinski građani Izraela.

Njihove stranke teoretski bi mogle da imaju odlučujuću ulogu u formiranju nove vlade, ali su gotovo sve vodeće jevrejske stranke isključile mogućnost saradnje sa njima.

Vidi opis Izrael danas bira novu vlast, Netanjahu i Ajzenkot pred neizvjesnim ishodom: Dva politička bloka u tijesnoj trci Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Yair Palti / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Katrine Dige Houmoeller / imago stock&people / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: AHMAD GHARABLI / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: AHMAD GHARABLI / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Kada se očekuju prvi rezultati?

Izraelske televizije objaviće izlazne ankete u utorak u 22 časa po lokalnom vremenu, odnosno u 21 čas po srednjoevropskom vremenu.

One će dati prve naznake izbornog ishoda, ali mogu značajno da odstupaju od konačnih rezultata.

Izvor: AHMAD GHARABLI / AFP / Profimedia

Širom zemlje građani će pratiti pristizanje rezultata, dok će se Netanjahuov Likud okupiti u Jerusalimu, a Ajzenkotova stranka Jašar, osnovana tek prošle godine, u Tel Avivu.