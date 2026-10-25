Francuski sindikati i pokret "Žuti prsluci" pozvali su na nove masovne demonstracije i generalni štrajk, poručujući da bijes u zemlji raste.

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Grupe francuskih demonstranata i sindikati pozvali su na nove proteste kako bi održali pritisak na vladu, nakon što je velika bezbjednosna operacija doprinijela obuzdavanju nemira tokom demonstracija održanih u subotu širom zemlje.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je u subotnjim marševima učestvovalo 410.000 ljudi, dok su vlasti rasporedile 70.000 policajaca kako bi se spriječili ponovni talasi pljački i vandalizma, zabilježeni u brojnim gradovima 17. oktobra.

Vidi opis Bijes demonstranata u Francuskoj ne prestaje: "Žuti prsluci" pozvali na nove proteste, vlada nema rješenje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ibrahim Ezzat / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Ibrahim Ezzat / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Ibrahim Ezzat / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Ibrahim Ezzat / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Ibrahim Ezzat / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Sindikalne vođe pozvale su na nove proteste sledeće subote i na generalni štrajk 5. novembra, ističući da se nezadovoljstvo zbog plata, troškova života i javnih službi proširilo daleko izvan okvira studentskog pokreta, koji se prvi pokrenuo prošlog mjeseca.

"Vidimo talas nagomilanog bijesa i pozivamo ljude da izađu na ulice i sledeće subote", izjavila je za BFM TV Mirijel Gilber, kopredsednica levičarske sindikalne federacije "Solidaires".

Ona je istakla da se nezadovoljstvo studenata, radnika, vatrogasaca i drugih grupa stapa u zajednički bunt.

Vidi opis Bijes demonstranata u Francuskoj ne prestaje: "Žuti prsluci" pozvali na nove proteste, vlada nema rješenje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: THOMAS SAMSON / AFP / Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

Sindikat prosvjetnih radnika "SUD Education" saopštio je da će se pridružiti protestima 31. oktobra, dok je uticajni sindikat CGT najavio da će odluku o tome donijeti tokom sedmice.

Makronov manevarski prostor sveden na minimum

Na masovna okupljanja sledeće subote pozvali su i pripadnici pokreta "Žuti prsluci", građanske inicijative nastale 2018. godine kao pobuna protiv poreza na gorivo. Oni najavljuju i blokade sjedenjem ispred gradskih skupština i zgrade Nacionalnog parlamenta.

"U ovoj zemlji ključa gnijev. On raste po školama i univerzitetima, na kružnim tokovima, u naseljima, na poljoprivrednim gazdinstvima i na radnim mjestima", poručila je novinarima aktivistkinja Azelma Sigo.

Predsjednik Emanuel Makron je 2019. godine uspio da obezbijedi sredstva za smanjenje cijena goriva kao odgovor na zahtjeve Žutih prsluka.

Sedam godina kasnije, zbog prenapregnutih javnih finansija, prostora za ispunjavanje zahtjeva demonstranata gotovo da nema.

Uz to, Makronov mandat ističe sledeće godine, a njegova centristička stranka više nema većinu potrebnu za usvajanje ključnih zakona. Vlada je otvorila pregovore sa sindikatima i predstavnicima studenata u pokušaju da smiri krizu, ali lideri protesta ističu da su ponuđene mjere nedovoljne.

Spremaju se nove demonstracije

"Od ove vlade nismo dobili nikakav suštinski odgovor", poručila je Gilber.

Policijski sindikati u nedelju su upozorili da nemaju dovoljno ljudstva da na duži rok održavaju ovako visok nivo pripravnosti, kakav je u subotu pomogao da se neredi svedu na sporadične sukobe u više gradova, uključujući Pariz i Marselj.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je u nedelju objavilo da je u subotu privedeno 1.314 osoba, što je upola manje nego prethodne sedmice, kao i da je povređeno oko 50 policajaca, u poređenju sa više od 1.000 povrijeđenih policajaca nedelju dana ranije.

Protesti su dobili odjek i van granica Francuske. Belgijska policija je u subotu u Briselu upotrebila suzavac i biber-sprej u sukobima sa antivladinim demonstrantima.

U Albaniji su mirni protesti, koji traju od kraja maja, prerasli u nasilne nemire, dok se u nekoliko italijanskih gradova već drugu sedmicu zaredom bilježe manji incidenti i sukobi.