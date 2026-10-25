Francuski sindikati pozvali su na veliki štrajk 5. novembra, uz najavu mogućih poremećaja u radu škola, bolnica i željeznice zbog nezadovoljstva platama i uslovima rada.

Izvor: Middle East Images / Sipa USA / Profimedia

Sindikati u Francuskoj pozvali su danas da četvrtak, 5. novembar bude dan štrajkova i demonstracija, kako bi izvršili dodatni pritisak na vladu da odgovori na njihove zahtjeve za koji se odnose na plate, javne usluge, zapošljavanje i industriju, prenijela je agencija Tačno.

"Bijes je ogroman. Situacija u zemlji je krhka. Moramo odmah reagovati na socijalne i ekološke vanredne situacije", napisala je koalicija sindikata u zajedničkom saopštenju, pozivajući "sve zaposlene u javnom i privatnom sektoru, mlade ljude i penzionere da štrajkuju i demonstriraju sljedećeg četvrtka, 5. novembra", prenosi francuska televizija BFM.

Sindikati zahtevaju, između ostalog, otvaranje pregovora o povećanju plata i postizanju jednakih plata za žene i muškarce, povećanje penzija, povećanje minimalne zarade i svih socijalnih davanja i mere poreske pravednosti za oporezivanje bogatstva.

Kada je riječ o prosvjeti, nekoliko sindikata se već pridružilo pozivu na mobilizaciju 5. novembra.

U osnovnim školama, nastavnici moraju da "izjave" svoju nameru za štrajk 48 sati prije početka mobilizacije.

Takav zahtjev, međutim, ne postoji u srednjim školama.

Što se tiče sindikata zaposlenih u saobraćaju, željezničari pozivaju radnike "da stupe u štrajk i učestvuju u demonstracijama zbog svojih socijalnih, životnih i radnih uslova".

"Kao i mnogi zaposleni u zemlji, željeznički radnici pate od budžetske štednje. To rezultira socijalnim padom i stagnirajućom platom", saopštila su četiri glavna sindikata željezničke kompanije SNCF.

Kao i nastavnici u osnovnim školama, željeznički radnici moraju da prijave svoju namjeru za štrajk najmanje 48 sati unaprijed.

Rad zdravstvenih ustanova bi takođe mogao biti poremećen 5. novembra.

Međutim, one su dužne da održavaju minimalne usluge kako bi se osigurao kontinuitet njege.

Federacija za zdravstvo i socijalnu akciju CGT poziva na štrajk, zahtjevajući povećanje indeksa plata "srazmjerno potrebama".

Federacija za zdravstvo i socijalne usluge CFTC takođe poziva bolnice, javne i privatne zdravstvene, socijalne i medicinsko-socijalne ustanove da se pridruže međusindikalnoj mobilizaciji, zahtijevajući "pristojne plate, bolje uslove rada i resurse srazmjerne njihovim misijama".

Veće plate traže i sindikati zaposlenih u državnoj službi, poštanskim i telekomunikacionim djelatnostima.

(Mondo)